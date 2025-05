Gli attori di Mare Fuori al Centro Commerciale Tremestieri per la festa dei 20 anni

Domenica 25 maggio saranno presenti Yeva Sai e Francesco Luciani, rispettivamente Alina e Samuele nella serie tv. Domani, invece, ci sarà Topo Gigio

MESSINA – Si partirà con l’arrivo del tanto amato Topo Gigio, domenica 18 maggio alle 10, e si concluderà in bellezza con due attori della seguitissima serie tv Mare Fuori. È così che il Centro Commerciale Tremestieri intende festeggiare il traguardo dei 20 anni di attività, tra presenze e successi, fianco a fianco con i cittadini di Messina e provincia.

Il primo evento, quindi, sarà Topo Gigio, domenica 18 maggio. Una settimana dopo, il 25 maggio, alle 17.30 ci sarà la grande festa con il taglio della torta, la consegna del premio Mino Licordari e due ospiti speciali. Si tratta di Yeva Sai e Francesco Luciani, rispettivamente Alina e Samuele nella serie Mare Fuori.

E intanto continua il concorso a premi “Vinci e rivinci”, che mette in palio mille premi tra buoni spesi e gadget. Per partecipare basterà spendere un minimo di 20 euro nei negozi del Centro Commerciale Tremestieri, recarsi ai totem interattivi e grattare nell’apposito spazio per scoprire se si è tra i vincitori.