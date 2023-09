Gli orari di gioco di ottobre del Messina, più il derby col Catania in Coppa Italia - Tempostretto

Otto partite tra campionato, recupero e Coppa in un mese. Tre turni infrasettimanali in totale e quattro sfide programmate alle ore 14

MESSINA – La Lega Pro ha svelato gli orari dei match programmati dalla sesta all’undicesima giornata che coprono tutto il mese di ottobre. Un calendario che al momento vedrà il Messina impegnato in 8 gare, sei turni di campionato più un settimo, che è il recupero con la Casertana, e la sfida di Coppa Italia.

Un appuntamento quello di Coppa che sarà molto sentito perché si giocherà contro il Catania allo stadio Massimino mercoledì 4 ottobre, al momento non è stato comunicato l’orario. La sfida infrasettimanale si disputa su partita secca e prevede in caso di parità dopo i tempi regolamentari di disputare i supplementari e nel caso di ulteriore parità dopo i 30 minuti aggiuntivi i rigori. Se il Messina dovesse passare il turno giocherebbe il secondo turno eliminatorio in casa contro la vincente di Picerno – Taranto a inizio novembre, tra il 7 e il 9.

A guardare la disposizione dei match della squadra di Modica nei giorni e soprattutto gli orari di gioco indicati salta subito all’occhio che i biancoscudati giocheranno diverse partite alle ore 14. Un orario che ha fatto storcere il naso ad alcuni non proprio comodissimo, sia per la squadra che per i tifosi. Sulla questione il direttore operativo Angelo Costa spiegava come ormai gli orari non si possano modificare se non per le singole partite, ma anche in quel caso c’è bisogno dell’approvazione della controparte alla richiesta avanzata dal Messina. Per il futuro ha rassicurato che la società si farà sentire con la Lega. Resta comunque che i biancoscudati giocheranno cinque partite nei primi quindici giorni di ottobre, praticamente una ogni tre giorni per due settimane. Più un doppio turno ravvicinato a fine mese.

Gli impegni ad ottobre del Messina

Guardando invece agli impegni del campionato a settembre il Messina sfiderà la Turris giovedì prossimo in casa, ore 18:30, e la Virtus Francavilla la domenica successiva in trasferta alle 20:45. Già un impegno importante e due sfide a pochi giorni l’una dall’altra per una squadra che è ormai ferma da due settimane.

Domenica 1 ottobre arriva al Franco Scoglio l’Avellino alle ore 14, poi sempre alle ore 14 la sfida in trasferta a Sorrento la domenica successiva 8 ottobre, in mezzo la sfida di Coppa Italia a Catania.

Si riprende con il recupero contro la Casertana, fissato per mercoledì 11 ottobre alle ore 16:15 al Franco Scoglio, mentre per il recupero contro il Taranto non c’è ancora una data. Pochi giorni dopo, domenica 15 ottobre, sempre in casa arriva il Giugliano con la sfida programmata alle ore 14.

Una settimana piena di lavoro per poi far visita al Picerno venerdì 20 ottobre alle ore 20:45, mentre il mese di ottobre si chiuderà con altri due impegni ravvicinati: la sfida casalinga contro il Brindisi di giovedì 26 ottobre alle ore 18:30 e la trasferta di Crotone, domenica 29 ottobre nuovamente alle 14.