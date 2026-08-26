 "Gli porto la granita e la brioche", ma dentro c'era cocaina: 39enne arrestata al policlinico

“Gli porto la granita e la brioche”, ma dentro c’era cocaina: 39enne arrestata al policlinico

Redazione

“Gli porto la granita e la brioche”, ma dentro c’era cocaina: 39enne arrestata al policlinico

mercoledì 26 Agosto 2026 - 12:05

La donna voleva far visita a un conoscente ricoverato fuori dall'orario consentito: arrestata

MESSINA – Una donna di 39 anni è stata arrestata in flagranza dai carabinieri della compagnia di Messina Sud, ritenuta responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”. I fatti ieri pomeriggio, 25 agosto, al policlinico di Messina.

Secondo la ricostruzione, la donna ha insistito molto per poter entrare a far visita a un conoscente ricoverato fuori dall’orario consentito, con la scusa di volergli portare una granita e una brioche. L’atteggiamento insistente della 39enne ha insospettito il personale che ha allertato i carabinieri. E non a torto, visto che è stata trovata in possesso di 3,5 grammi di cocaina nascosti dentro la brioche.

La donna, originaria della Repubblica Ceca, è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del Ris.

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