 Il sottosegretario Prisco in visita a Messina: con lui anche i vertici dei Vigili del fuoco

Il sottosegretario Prisco in visita a Messina: con lui anche i vertici dei Vigili del fuoco

Redazione

Il sottosegretario Prisco in visita a Messina: con lui anche i vertici dei Vigili del fuoco

mercoledì 26 Agosto 2026 - 11:00

Il sottosegretario all'Interno visiterà la sede e si confronterà con tutto il personale prima del rientro a Roma

MESSINA – L’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato all’Interno, e i vertici nazionali dei Vigili del fuoco, saranno a Messina il prossimo venerdì 28 agosto, in visita al Comando cittadino. Con Prisco (nella foto dal suo profilo Facebook) ci saranno il Capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, e una delegazione di alti vertici del dipartimento: gli ingegneri Marco Ghimenti, Giuseppe Merendino, Sergio Inzerillo, Claudio Fortucci, l’I.A. Giuseppe Ruggirello e il dottor Cristiano Ceccotti.

Sarà Michele Burgio, comandante dei Vigili del fuoco di Messina, ad accogliere l’onorevole e la delegazione in via Salandra alle ore 11. Il gruppo farà visita ai reparti operativi e agli uffici amministrativi, dopo un breve punto stampa. Poi ci sarà un confronto con tutto il personale in servizio. Alle 12.45 la delegazione sarà accompagnata in elicottero all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, per il rientro a Roma.

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