Gli stati generali Noponte a Torre Faro, “verso la fase decisiva”

Appuntamento sabato 24 agosto nell'ambito del festival "Aunni Annari"

MESSINA – “Lotta contro il ponte: quali le prossime tappe?”. Gli Stati generali Noponte dell’area dello Stretto sonpo in programma a Torre Faro sabato 24 agosto, alle 16.30, al parco “Horcynus Orca”. Il tutto nell’ambito della seconda edizione del festival noponte “Aunni Annari” promosso dal Coordinamento noponte. All’incontro hanno preannunciato la loro partecipazione una ventina di organizzazioni noponte con in prima fila tutti i comitati noponte di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Sottolineano i promotori: “Sarà un’importante occasione per fare il punto della situazione e per concordare le prossime tappe della lotta contro il progetto del ponte sullo Stretto che vive la sua fase probabilmente decisiva”.

All’incontro promosso dal coordinamento No Ponte, sono stati invitati i comitati:

No Ponte capo Peloro, Invece del Ponte, Spazio No ponte, Nuvola rossa, Ti tengo stretto, Csoa Cartella; le organizzazioni associative: Anpi, Arci, Wwf, Legambiente, Italia Nostra, UISP, ZWS; la CGIL; Universitari contro il ponte; docenti noponte; i partiti: Pd, M5S, Europa Verde, Sinistra Italiana, +Europa.

Hanno garantito inoltre la loro presenza: Tommaso Castronovo: presidente regionale di Legambiente Sicilia: Mauro Mangano, portavoce regionale Sicilia di Europa Verde; Maria Stefania Marino, deputata del Pd: Pierpaolo Montalto: segretario regionale Sinistra Italiana; Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 stelle all’Ars e Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia.

Il programma del festival no ponte “Aunni annari”



AUNNI ANNARI

24 AGOSTO

16:30 Apertura

17:00 – 18:30 Stati Generali No Ponte

18:45 – 19:45 Scrivere nel territorio – Dibattito fra scrittrici e scrittori

18:45 – 19:45 Teste ben fatte o teste di ponte? – Dibattito sull’istruzione

21:00 The Golden Age (band)

21:45 The Whipped Dream (band)

25 AGOSTO

16:30 Apertura

17:00 – 18:30 Prenota il tuo miliardo

18:45 – 19:45 Mucche alla riscossa e capodogli resistenti – Intervista doppia con Angela Balzano e Agripunk

18:30 – 19:00 Spettacolo Teatrale “Pigghiulu” di Davide Pompejano con Gabriella Cacia e Davide Colnaghi

19:00 – 20:00 Le Voci della Terra – Reading no ponte

21:00 – 22:00 No Ponte Awards

22:00 Bluemarina (dj-set)

Si ringraziano Edda (Sara Testa) per il logo del festival e Luciano Accordi per l’elaborazione grafica.

PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/giovaninoponte?igsh=dWZ2czdzOXo3M2d

È possibile contribuire a sostenere le spese del festival donazione alko-fi (Ko-fi.com/nopontecapopeloro) o acquistando in loco i gadget e le magliette ideati appositamente per la rassegna.



Il comitato Giovani No Ponte raccoglie associazioni e singolɜ con un taglio generazionale che vogliono battersi contro la costruzione del Ponte sullo Stretto.

Articoli correlati