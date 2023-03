Gli studenti del Seguenza realizzano il nuovo video musicale dei Whistling Heads - Tempostretto

La presentazione al Palacultura con un'esibizione della promettente band messinese, che a settembre pubblicherà il primo album

MESSINA – Il 30 marzo al Palacultura sarà presentato in anteprima il videoclip musicale realizzato dagli studenti del Liceo Seguenza per il singolo “Teenage Cliché” dei The Whistling Heads, accompagnato da un’esibizione dal vivo della band. L’uscita del videoclip riporterà la giovane e promettente band messinese tra i banchi di scuola, in perfetta sintonia con il mood del brano e del testo, dove le varie figure raccontano le emozioni che tutti abbiamo vissuto ai tempi delle superiori.

Il liceo Seguenza, con il concerto dei The Whistling Heads, farà conoscere ai giovani una band di ragazzi messinesi che insegue il sogno del successo partendo dalla città in cui sono nati. Per alcuni di loro, il Seguenza rappresenta il ritorno al liceo frequentato; per tutti, invece, la possibilità di mostrare che si può avere lo sguardo rivolto al futuro con i piedi saldi sulle proprie radici.

The Whistling Heads

Il video musicale, prodotto dal liceo nell’ambito del Progetto “Videomusic”, voluto dalla dirigente scolastica Lilia Leonardi, è stato realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale, sotto la supervisione del prof. Rosario La Fauci, avvalendosi della partecipazione degli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo e delle preziose competenze professionali degli ex studenti dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale, Federico Romano e Fabrizio Celi.

Il videoclip segue l’uscita del secondo singolo della band “Teenage Cliché”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 14 marzo; l’album d’esordio Dull Boy è previsto a settembre per Disasters By Choice, etichetta romana indipendente di Salvo Pinzone che ha già prodotto artisti internazionali come Pleasure (Australia), Rizomagic (Colombia), ME:MO (Cina), Melodium (Francia) e gli italiani Comaneci e Populous.

L’evento di presentazione avrà luogo presso il Palacultura di Messina e, articolato in due turni, sarà rivolto agli studenti del liceo Seguenza, ad una rappresenza degli Istituti d’Istruzione secondaria di secondo grado della città e ad una rappresentanza degli studenti degli Istituti di scuola secondaria di primo grado (classi terze) del circondario.