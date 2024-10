Goleada Messina Futsal all’esordio in casa contro Mazara

Nella vittoria per 8-5 subito in mostra i nuovi Sanz e il portiere Pecoraro. Mister Battiato: "Ottimo iniziare con i tre punti"

MESSINA – Esordio da incorniciare per il Messina Futsal, che, nella partita inaugurale del campionato di serie A2 di calcio a 5, ha battuto per 8 a 5 il Futsal Mazara 2020, conquistando, così i primi tre punti stagionali. In un PalaLaganà con una discreta cornice di pubblico. Vanno lodati gli sforzi della società Messina Futsal che ha in gestione l’impianto e ha installato delle tribune aggiuntive per accogliere sempre un maggior pubblico.

Sul parquet si sono sfidate due squadre che hanno giocato a viso aperto e il Mazara Futsal si è presentato a Messina senza soffrire il fattore trasferta. Pronti via col quinto di movimento sono passati in doppio vantaggio chiudendo la prima frazione avanti per 2-3. Nella ripresa è venuto fuori il Messina Futsal, i peloritani hanno potuto dilagare grazie ai propri giocatori di movimento ma anche al portiere Marco Pecoraro, un nuovo acquisto, che ha compiuto almeno un paio di interventi pregevoli e decisivi.

Mister Battiato: “Ritmo e qualità elevati”

“Intanto faccio i complimenti agli avversari – così Salvatore Battiato, allenatore del Messina Futsal subito dopo il match – una bella realtà allenata da Enzo Bruno che ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo sofferto le seconde palle e l’uomo tra le linee nella prima frazione. Nel secondo tempo abbiamo avuto il guizzo in più che ci ha permesso di dilagare. I ritmi della Serie A2 ormai li conosciamo, questa per qualità è stata una partita di alta classifica. Una bella partita e un vero orgoglio iniziare la stagione con i tre punti. Non ci montiamo la testa e ripartiamo con l’occhio critico in vista della prossima”.

Messina Futsal – Futsal Mazara 2020 8-5

Gara intensa, emozionante e con continui ribaltamenti di fronte sul parquet del “PalaLaganà”. Gli ospiti passano in vantaggio grazie al gol di Alves e raddoppiano con De Marco. Al 9′ i giallorossi dimezzano le distanze, il tacco di Loris Di Maria vale l’1-2. Il Futsal Mazara va, però, per la terza volta a segno; pregevole è la marcatura di Bruno. Nel momento più complicato, una ripartenza di Matias Sanz si trasforma nella rete del giovane Gaetano Centorrino (2-3).

Ad inizio ripresa, pareggio siglato da Giuseppe Puglisi, che va a bersaglio su schema d’angolo. La scena si ripete al 3’, quando Sanz mette la sua firma sulla rimonta. Rivella opera l’aggancio (4-4) con un teso diagonale. Nel momento topico del match, il quintetto allenato da Salvatore Battiato opera l’allungo con le realizzazioni di Andrea Cucinotta, bravo nel finalizzare una pregevole azione corale, ed Emiliano Baloira, che trasforma un rigore (6-4). Gli avversari non demordono, riportandosi in scia nel punteggio, il loro insistito utilizzo del “quinto di movimento” risulta fatale sulla telecomandata conclusione dalla distanza del capitano Nanni Piccolo (7-5). Lo stesso Piccolo impingua, quasi allo scadere, il bottino, facendo calare il sipario tra gli applausi del pubblico peloritano. Finale 8-5.

Risultati 1ª giornata Serie A2: Soverato-Ecosistem Lamezia 2-6; Futsal Canicattì-Bitonto 8-5; Canosa-Sammichele 6-9; Castellana-Acri 4-1; Messina Futsal-Futsal Mazara 2020 8-5; Audace Monopoli-Gear Piazza Armerina 1-0.

Classifica girone D: Messina Futsal, Ecosistem Lamezia, Sammichele, Futsal Canicattì, Castellana e Audace Monopoli 3; Gear Piazza Armerina, Canosa, Bitonto, Futsal Mazara 2020, Acri e Soverato 0.

