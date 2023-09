Goleada Messina in allenamento. Ferrara: "Il mister è molto offensivo" - Tempostretto

Al di là del risultato di 16-1 con cui l'Acr Messina ha superato la Virtus Messina arrivano indicazioni circa la formazione. Il dato sugli abbonamenti sale

MESSINA – Non era certo difficile pronosticare una larga vittoria dei biancoscudati contro la Virtus Messina che milita in terza categoria. Più del risultato vanno considerate alcune scelte e indicazioni arrivate durante il test match per gli uomini di Modica e in primis riguardano la difesa visto che nel primo tempo di questo all’allenamento congiunto è stata schierata quella che potrebbe essere la coppia titolare dell’Acr Messina: Manetta-Ferrara.

Il Messina quindi continua la sua preparazione non preoccupandosi del possibile rinvio di Taranto, se ne saprà qualcosa in più la settimana prossima, e in ottica esordio casalingo, che ricordiamo è fissato per giovedì 21 settembre, il dato degli abbonamenti sottoscritti è, nella rilevazione più recente, di 290 in curva e 25 in tribuna.

Ferrara: “Spero non si rinvii a Taranto”

Michele Ferrara dopo l’allenamento ha rilasciato le seguenti dichiarazioni che hanno riguardato il suo problema fisico avuto in estate e il prolungamento del contratto: “Non è stato facile per me portare avanti il mio percorso e durante il ritiro ho avuto un intoppo di 20 giorni, ora cerco di dare una mano alla squadra. Sono anche contento di aver trovato un accordo col presidente per prolungare il mio contratto qui a Messina e spero di fare bene”.

Riguardo la prossima partita col Taranto e il gioco di mister Modica ha invece detto: “Spero non si rinvii la partita perché sarebbe uno sforzo fisico maggiore più avanti, quando si dovrà recuperare, quindi spero di giocare ovviamente campo permettendo. Ci stiamo abituando a quello che vuole il mister magari è molto offensivo ma ha dei concessi giusti: più stai alto, prima recuperi la palla e prima fai gol”.

Ultime mosse di mercato

Oltre alla coppia difensiva dall’allenamento congiunto con la Virtus Messina arriva l’indicazione di un Ortisi provato anche come terzino sinistro, Modica sta ruotando un po’ di giocatori in quella posizione se non dovesse arrivare un rinforzo dal mercato che potrebbe essere davvero l’ultima casella chiesta al ds Roma. Mercato che ci certifica però, come avevamo accennato in quanto evidente, che Riccardo Daga non fa più parte della rosa del Messina. Il portiere sardo non ha più un contratto con i biancoscudati e infatti risulta attualmente svincolato, era stato chiuso dall’arrivo di De Matteis.

Sempre in ottica mercato e guardando all’allenamento con La Valletta di lunedì sera va registrato che in amichevole Plescia nel primo tempo e Luciani nel secondo tempo hanno messo a referto quattro reti a testa e quindi, considerando anche l’arrivo di Zammit, il Messina si reputa a posto in quel reparto.