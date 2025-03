Gradimento governatori. Roberto Occhiuto al 4° posto, dietro Zaia, Fedriga e De Luca

Al quarto posto il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 56%: primo tra i presidenti di Regione di Forza Italia

ROMA – Luca Zaia, governatore del Veneto si conferma il presidente di regione più amato anche nel primo trimestre del 2025 con il 68,65. A seguire Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, con il 63%. Al terzo posto, con il 56,5%, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Al quarto posto il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 56% e infine il governatore della Liguria, Marco Bucci, con il 54%. E’ quanto emerge dal rapporto Human Index, l’indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening, sul primo trimestre 2025 realizzato da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico politico e istituzionale, in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg. Al quarto posto il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 56%: primo tra i presidenti di Regione di Forza Italia. Il Rapporto Human Index, è l’indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening, sul primo trimestre 2025 realizzato per Sky da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico politico e istituzionale, in collaborazione con l’istituto sondaggistico EMG.