Graduatoria per educatori, nuovo bando di Messina Social City

Ecco come partecipare

MESSINA – Nuovo bando di Messina Social City. Un avviso di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di idonei per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. I ruoli richiesti? Educatore professionale socio-pedagogico di categoria D, livello economico 2, (Cat. D2) del Ccnl, Contratto collettivo nazionale di lavoro, cooperative sociali per esigenze temporanee. La scadenza per la domanda è l’8 marzo.

Vista la graduatoria precedente, “dalla quale non è sempre possibile attingere nell’immediato

a causa di rinunce”, Messina Social City dà vita a un nuovo bando per “per esigenze temporanee legate

all’espletamento dei servizi affidati, nonché sostitutive, emergenziali e/o qualunque altra evenienza non

programmabile”.

“La domanda dovrà essere presentata tra le ore 00.00 del 01.03.2024 e le ore 23.59 del 08.03.2024, che è

termine perentorio improrogabile, a pena di esclusione”, sulla piattaforma della società.

Nella foto il Cda di Messina Social City, l’assessora Calafiore e il sindaco Basile a Messina, Palazzo Zanca.