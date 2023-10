Gran camposanto, al via i lavori di restauro delle mura: saranno recuperati 250 loculi - Tempostretto

Consegnati i lavori di messa in sicurezza

MESSINA – Cinque mesi dopo l’aggiudicazione dell’appalto, sono stati consegnati ieri i lavori per il ripristino e il restauro delle mura del Cimitero Monumentale di Messina. Si tratta di interventi che “consentiranno la messa in sicurezza delle mura monumentali e il recupero di 250 nuovi loculi”, spiega il sindaco Federico Basile presente alla consegna assieme all’assessore ai Servizi cimiteriali, Massimiliano Minutoli, e ai rappresentanti della ditta Edil Restauri di Paternò. L’impresa catanese si è aggiudicata l’appalto lo scorso 5 maggio, presentando un’offera in ribasso del 34,751% per un importo complessivo di 407.269,51 euro.

L’iter progettuale

Il progetto era stato approvato in linea amministrativa il 31 dicembre dello scorso anno. L’incarico per la redazione del progetto esecutivo risale all’anno precedente, esattamente al 18 novembre del 2021, quando con Determinazione Dirigenziale n° 10045 ero stato affidato apposito incarico alla società pH3 Engineering Srl. Poco meno di due anni dopo, i lavori possono finalmente partire.

