Le barche restano al Ringo, ma non tutte. Scartata l’ipotesi della spiaggetta di Giostra

Quelle abbandonate o non utilizzate verranno rimosse. La spiaggia si allargherà di 100 metri verso nord

MESSINA – Dopo il sopralluogo congiunto e vari incontri fra Comune di Messina, Capitaneria di porto e Autorità di sistema portuale è stata esclusa l’ipotesi di trasferire le barche dei pescatori del Ringo nella spiaggetta che costeggia il torrente Giostra. Una possibilità che piaceva ai proprietari delle barche ma che le istituzioni non hanno voluto portare avanti.

Le barche abbandonate o poco usate verranno rimosse

Insomma non cambierà molto, le barche rimarranno sulla spiaggia del Ringo, lì dove si trovano da sempre. Cambierà, però, il loro numero e la loro sistemazione. Molte di quelle presenti, abbandonate o non utilizzate, infatti verranno rimosse. Lo spazio che si ricaverà dopo quest’azione mirata a fare pulizia verrà destinato alla balneazione.

Allargare la spiaggia balneabile di 100 metri verso nord

L’intenzione è quella di allargare il tratto di spiaggia balneabile di circa un centinaio di metri verso nord. Già dalla prossima settimana verrà avviato il censimento volontario e inizieranno ad apparire degli avvisi sulla spiaggia con i quali i proprietari verranno invitati a spostare le loro barche nelle aree delimitate. Quelle che nessuno rivendicherà verranno considerate abbandonate e quindi rimosse dalla spiaggia.

Poi pulizia, pedane e docce. Forse anche il bagnino

Subito dopo si passerà alla pulizia della spiaggia da parte degli operatori di Messina servizi e poi il posizionamento di passerelle accessibili, pedane e docce pubbliche. L’assessore Francesco Caminiti sta anche lavorando alla possibilità di posizionare una torretta con un bagnino, ma in pochissimi si sono candidati per le posizioni aperte e non si sa ancora se si riuscirà a coprire questa postazione. Certa è, invece, l’assistenza ai bagnanti a Capo Peloro e Santa Margherita, come già era avvenuto l’anno scorso.