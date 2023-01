Grande ospedale metropolitano, modificato il progetto che risale alla primavera 2021 - Tempostretto

Spostata l’area direzionale, ottimizzati gli spazi di circolazione, efficientate funzioni e attività chirurgiche, rivisitati gli spazi tecnici

REGGIO CALABRIA – Procede il cammino verso il nuovo Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

L’incontro con Steam e Pinearq

Venerdì scorso, 20 gennaio, i vertici del Gom hanno avuto un incontro con i responsabili della Regione Calabria – stazione appaltante – e il gruppo di progettazione Steam e Pinearq, mirato al vaglio delle modifiche apportate al progetto iniziale, presentato nella primavera del 2021.

Si tratta dello spostamento dell’area direzionale nella nuova palazzina destinata agli uffici ed alla foresteria, per la quale sono stati erogati dall’Inail 13 milioni di euro aggiuntivi; l’ottimizzazione degli spazi pubblici di circolazione; l’ottimizzazione delle funzioni e delle attività chirurgiche nel blocco operatorio (spostamento degli ambulatori chirurgici); la rivisitazione e l’ottimizzazione degli spazi tecnici.

Implementazione di fondi

Nello scorso ottobre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il finanziamento Inail stanziato per la costruzione del nuovo Ospedale di Reggio Calabria è stato incrementato di ulteriori 90 milioni di euro. Detto incremento si somma al finanziamento originario di 180 milioni previsti dal “bando Inail per le iniziative immobiliari di elevata utilità sociale” vinto dal Gom nel dicembre 2015. Inoltre, ulteriori 2 milioni e 700 mila euro sono stati destinati al “completamento del polo onco-ematologico del nuovo Ospedale Morelli”, già finanziato con 10 milioni di euro, portandolo così a complessivi 12,7 milioni.

La padovana Steam e la spagnola Pinearq hanno sviluppato molti dei più importanti progetti in ambito ospedaliero, sia a livello nazionale sia internazionale, potendo annoverare tra le proprie commesse la progettazione del nuovo ospedale Galliera di Genova, il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano (nel Barese), il Polo ospedaliero di Monselice/Este – nel Padovano – e l’Ospedale del Mare di Barcellona.

Quattro nuovi corpi di fabbrica, 65mila metri quadri

Nella fattispecie, l’intervento di riassetto dell’ospedale “Morelli” di Reggio Calabria prevede la realizzazione di un nuovo edificio ad ovest degli edifici esistenti, collegato ad essi attraverso il naturale prolungamento dei percorsi già presenti. L’ampliamento, quindi, si presenta come un edificio compatto in continuità con l’esistente.

Il progetto prevede la creazione di un ingresso (hall) a doppia altezza, la realizzazione di 4 nuovi corpi di fabbrica, posti che ospiteranno le nuove degenze, la riorganizzazione dei reparti esistenti e di un nuovo impianto per dare vita ad un organismo unitario, strutturato secondo il principio dell’intensità di cura.

Complessivamente l’intervento, realizzato interamente con tecnologia Bim (Building information modeling, ovvero un sistema informativo digitale della costruzione composto dal un modello 3D integrato), interessa una superficie complessiva di 65mila metri quadri.

