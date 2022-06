Graniti. Si è insediato il nuovo comandante della stazione Carabinieri - Tempostretto

Il maresciallo capo Giuseppe Impellizzeri negli ultimi anni ha prestato servizio a Castanea e a Letojanni

GRANITI – Si è insediato al comando della stazione Carabinieri di Graniti il maresciallo capo Giuseppe Impellizzeri che succede così al maresciallo Maggiore Rosario Testa, transitato in congedo. Il maresciallo capo Impellizzeri, di origini messinesi, ha frequentato la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri (Roma) e, dopo una prima esperienza professionale in Calabria, in qualità di addetto alla Stazione di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, ha prestato servizio per circa cinque anni presso la Stazione di Castanea delle Furie e dal 2017 ha svolto l’incarico di vice Comandante della Stazione di Letojanni.

Il giovane sottufficiale ha conseguito la laurea in operatore della sicurezza e controllo sociale e da circa tre anni è stato promosso al grado di maresciallo capo. Nell’ultimo incarico presso la stazione di Letojanni, oltre ad un’importante opera di prossimità al cittadino, ha preso parte a diverse attività di polizia giudiziaria per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e contro la persona, nonché ai reati contro la pubblica amministrazione