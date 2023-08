Grave incidente sul lavoro, commessa schiacciata da cancello - Tempostretto

E' accaduto a Barcellona, la dipendente 27enne ha gravi traumi

BARCELLONA – Mentre si valuta il trasferimento in un altro ospedale per assicurarle cure più adeguate, visto il decorso delle sue condizioni, i carabinieri sono a lavoro per fare luce sul grave incidente sul lavoro che vede protagonista una commessa di 27 anni.

Incidente sul lavoro

La donna è rimasta schiacciata da un cancello mentre lo apriva per recarsi nel negozio dove lavora, di proprietà del datore di lavoro della giovane. E’ successo nella mattinata del 31 luglio scorso. La struttura di metallo è scarrozzata rovinandole addosso.

Grave il quadro generale ma fuori pericolo di vita

Soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata ricoverata all’ospedale di Milazzo dove le sono stati riscontrati diversi traumi. La malcapitata ha una perforazione alla milza e il bacino fratturato e non è escluso che venga trasferita a Messina. I medici non temono per la sua vita ma il decorso è complesso e per il momento non si sbilanciano sulle dimissioni e la prognosi.



L’inchiesta

La Procura di Barcellona ha avviato i primi accertamenti, affidati ai militati della Compagnia del Longano, per ricostruire l’accaduto e verificare perché il cancello non ha tenuto. Dai primi accertamenti pare che a cedere sia stato il sistema di ancoraggio. A lavoro anche l’Ispettorato del Lavoro.