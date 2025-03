Gravissimo incidente sulla Ragusa-Catania: 3 morti e 7 feriti

Scontro frontale tra un autocarro e un minivan sulla Ss194 all'altezza di Carlentini. Le vittime sono di Adrano

Uno scontro frontale tra un autocarro e un minivan ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 7, alcune di queste in gravi condizioni. Il drammatico incidente si è verificato questo pomeriggio sulla strada statale 194 “Ragusana” al km 19,000, a Carlentini, in provincia di Siracusa. La strada è temponaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, mentre la circolazione è stata indirizzata sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Il sindaco di Adrano: “Giorno di grande dolore”

Le persone decedute erano originarie di Adrano, centro della provincia di Catania. “È un giorno di grande dolore – ha dichiarato il sindaco Fabio Mancuso – I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore. In segno di rispetto e solidarietà, abbiamo deciso di proclamare, fin d’adesso il lutto cittadino e fino alle esequie, vietando lo svolgimento di qualsiasi spettacolo teatrale, sportivo, manifestazione in tutti i luoghi pubblici. Sono in stretto contatto con le autorità sanitarie dei nosocomi Cannizzaro e San Marco di Catania e degli ospedali di Lentini e Caltagirone dove sono stati presi in carico gli altri lavoratori gravemente feriti”.

Lutto cittadino

In nome di tutta la città di Adrano, il sindaco Fabio Mancuso esprime il suo profondo cordoglio per la tragedia che ha fortemente colpito la comunità. “Il lutto cittadino – prosegue Mancuso – vuole esprimere un abbraccio collettivo di solidarietà verso le famiglie colpite da questa immane tragedia. L’Amministrazione comunale supporterà i familiari delle vittime in questo momento difficile. Tutta la città è invitata a stringersi attorno alle famiglie delle vittime, esprimendo il proprio affetto e il proprio sostegno in un momento di profonda tristezza”.