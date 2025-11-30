Gravitelli a lutto, addio a monsignor Giovanni Impoco

Un pezzo della storia della chiesa di Messina. Per 58 anni è stato il parroco in via Pietro Castelli. In primo piano l'iniziativa delle "Gravidelle"

MESSINA – Un pezzo della storia della chiesa di Messina. Per 58 anni è stato il parroco di Santa Maria delle Grazie a Gravitelli, in via Pietro Castelli, valorizzando l’iniziativa delle “Gravidelle”, con la Madonna nel cuore.

Era nato nel 1941 e nel 2017 aveva festeggiato 50 anni di sacerdozio, oltre a essere stato per anni direttore dell’Ufficio diocesano per le confraternite.

Foto dalla pagina Fb della Parrocchia S. Maria delle Grazie – Gravitelli Superiore.