“Grazie di tutto mister Modica”, l’omaggio dei giocatori del Messina

Il capitano Davide Petrucci a nome della squadra: "Allenatore esemplare, ora pensiamo alla salvezza con Banchieri"

MESSINA – “Grazie, mister Giacomo Modica”. Davide Petrucci, capitano del Messina, così saluta l’ex allenatore: “A nome di tutta la squadra, teniamo ad esprimere la nostra stima e il nostro affetto per mister Modica. È stato un allenatore esemplare, sempre vicino alla squadra e alla città. Il suo impegno e la sua passione per i colori giallorossi sono stati innegabili sia come calciatore che come allenatore. Lo ringraziamo, insieme a tutto il suo staff, per tutto ciò che ha fatto per noi e gli auguriamo il meglio per il loro futuro”.

E ancora: “Adesso siamo ben concentrati sul nostro obiettivo: la salvezza. Siamo felici di continuare questo percorso con mister Banchieri e daremo il massimo per raggiungere questo traguardo”.

Foto dell’Acr Messina dalla pagina Fb della squadra.

