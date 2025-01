Acr Messina, Alaimo: “Modica non continuerà, lavoriamo per risolvere la crisi tecnica”

Ci si aspettava la riconferma di Modica o già un nuovo nome. Il presidente prende tempo e promette aggiornamenti già in giornata

MESSINA – Stefano Alaimo, presidente dell’Acr Messina: “Mister Modica non si sente più di continuare, ci siamo guardati attorno e abbiamo individuato chi può venire a Messina per prendere il suo posto. Sicuramente in giornata comunicheremo il nome dell’allenatore. Domenico Roma non è qui con me perché sta lavorando, il nostro ds sta valutando dei nomi e molto a breve, proprio mentre sto parlando con voi potrò avere quest’informazione”.

Alcuni retroscena di stamattina vedono che in realtà siano stati i calciatori a rifiutare l’allenatore, ma il presidente risponde: “Abbiamo provato a capire con lui, Modica, se era pronto a riprovare questo terzo tentativo, ma il mister non pensava di dare tutto quello che poteva. Sono passato dal campo e non ho parlato con i calciatori oggi. Per me Modica è un grande tecnico e dopo le sue dimissioni abbiamo preso un momento di riflessione, ripeto lui non si sentiva di continuare e così siamo andati avanti. Speravamo di continuare il progetto con Modica, lui ha detto no e non ci sembra ora il caso di prendere degli allenatori che non si sposano con le sue idee”.

Sul modo di gestione del delicato momento societario il presidente dice: “Stiamo lavorando seriamente, Domenico Roma lavora veramente giorno e notte, non dorme e sta facendo un lavoro eccezionale. Giorno 30 vi avvisa che ci sarà Doudou Cissé a Messina. Stiamo facendo di tutto sul mercato, se ci sarà da prendere altri calciatori dopo i sette già arrivati, lo faremo. Sull’allenatore meglio prendersi qualche giorno in più invece di sbagliare”. Ufficialmente quindi la società, che ieri aveva comunicato crisi risolta, fa sapere di stare lavorando, per come si sono evolute le situazioni nelle ultime ore non sembra più tanto campato in area che Modica avrebbe potuto ridire si a “questa bellissima donna” Messina piuttosto che rifiutarsi in un momento così delicato.