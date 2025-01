Giornata di passione in casa Messina. Archiviato Modica e i nomi già proposti nei giorni scorsi è sfumato anche Cudini prima di arrivare ala scelta del torinese

MESSINA – Simone Banchieri è il nuovo allenatore dell’Acr Messina. La società comunica di aver definito l’intesa, fino a giugno 2025, con mister Simone Banchieri, 50 anni, di origine torinese. L’Ex Vis Pesaro, Pro Sesto, Novara e Legnano, domani mattina dirigerà il suo primo allenamento in Calabria, dove la squadra sosterrà la rifinitura in vista della trasferta di Caserta. Partita in programma sabato pomeriggio alle ore 17:30.

Giornata di passione per il Messina che questa mattina si era svegliato con l’idea di lasciare mister Giacomo Modica sulla panchina. Sfumata questa possibilità, per il no di Modica è la versione ufficiale della società, ci si è buttati su Mirko Cudini, allenatore conosciuto in Lega Pro con cui poi non si è concluso niente. In serata la fumata bianca con Simone Banchieri che ha accettato un contratto fino al termine della stagione e che vedrà la squadra domani alla vigilia della delicatissima sfida salvezza contro la Casertana.

Nel pomeriggio annunciata anche l’uscita di Manuel Di Palma, il centrocampista ha contratto con il Messina fino al 2026, che è stato girato in prestito alla Nuova Igea Virtus in Serie D.

L’attuale rosa dell’Acr Messina

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004).

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Giuseppe Salvo (2003), Daniel Dumbravanu (2001), Raul Morichelli (2002).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Domenico Anzelmo (2004), Marco Crimi (1990), Marcel Büchel (1991).

Attaccanti: Blue Mamona (2002), Gabriel Adragna (2006), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002), Carmine De Sena (1991), Francesco Dell’Aquila (2004).

Movimenti di mercato ufficializzati

In uscita: Antonio Di Bella (2006 alla Nuova Igea Virtus), Marco Manetta (1991 al Picerno), Francesco Rizzo (1998 al Team Altamura), Lino Ortisi (2002 al Team Altamura), Gennaro Anatriello (2004 al Trapani), Luca Petrungaro (2000 al Potenza), Manuel Di Palma (2004 in prestito alla Nuova Igea Virtus).

In entrata: Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese, prestito con opzione di riscatto), Marco Crimi (1990 dal Trapani), Carmine De Sena (1991 dal Monopoli), Raul Morichelli (2002 in prestito dal Perugia), Francesco Dell’Aquila (2004 in prestito dal Torino), Domenico Ingrosso (2000 dall’Audace Cerignola), Marcel Büchel (1991 dalla Spal).

