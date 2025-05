Grosso incendio in un capannone del messinese VIDEO

Vdf in azione in un capannone, la nube nera si sta propagando lungo la vallata a Rocca di Caprileone

Rocca di Caprileone – Una enorme nuvola di fumo si è alzata dall’area industriale di Rocca di Caprileone. La nube nera si sta propagando velocemente intorno l’area collinare a ridosso della strada a scorrimento veloce Due Fiumare.

In corso le operazioni dei Vigili del Fuoco che si stanno recando sul posto con autobotti e autoscala, sia dal centro di Milazzo che dalla caserma centrale messinese. Alle operazioni di spegnimento sta contribuendo anche la vicina fabbrica dell’Irritec con le proprie risorse idriche e di mezzi.

Non ci sono feriti

Le informazioni, ancora parziali, parlano di un incendio scaturito da un deposito di detersivi dell’Apo, l’associazione dei produttori ortofrutticoli di zona. Fortunatamente non risultano feriti.

Le operazioni di soccorso

“Ci siamo prodigando per mettere in sicurezza l’area ed evitare che si propaghi nella zona industriale dove ci sono altri capannoni e depositi sensibili”, spiega la sindaca di Rocca Bernardette Grasso. “Il personale della Polizia Municipale è stata tutta destinata di supporto alle operazioni, peraltro complicate dalla concomitanza di un incidente in autostrada che vede impegnata la squadra dei Vigili del Fuoco di Sant’Agata di Militello”.