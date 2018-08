Il tram torna in servizio su tutta la linea. Ma niente informazioni all’utenza

Tre giorni di servizio dimezzato. Da Domenica a martedì il tram ha viaggiato solo sulla tratta centro sud, quella compresa tra piazza della Repubblica, davanti alla Stazione Centrale, e il capolinea sud, alla Zir. Sulla tratta centro nord, invece, è tornato in servizio, in sostituzione, il vecchio bus 28 (VEDI QUI).

Tutto dovuto al nubifragio di sabato. L’acqua è entrata dentro le cabine elettriche causando il blocco della linea e in via Garibaldi, all’altezza di Palazzo Zanca, si è tranciato un cavo che ha costretto l’azienda a dividere in due il percorso e ad avviare immediati interventi sia sulla linea sia sulla sede stradale.

Un danno che aveva creato più di qualche malcontento. Anzitutto perché l’utenza non era stata informata adeguatamente e qualche cittadino, domenica, aveva atteso invano alle fermate. Poi anche perché non era stata comunicata una data, neppure indicativa, di ripristino del servizio.

La preoccupazione era aumentata perché proprio ieri è entrato in vigore il nuovo orario che prevede, per i bus che si muovono verso le periferie sud e nord, non più il capolinea al Cavallotti ma ai due estremi della linea tranviaria.

Sembrava un azzardo, almeno in zona nord, nel momento di assenza del tram. E invece i lavori di riparazione sulla linea si sono conclusi e ieri le vetture erano regolarmente in servizio su tutta la linea. Ma anche stavolta nessuna comunicazione: solo, sul sito ufficiale, la dicitura “servizio regolare” nella sezione “avvisi tram”.