 Ha aggredito la madre e la compagna: arrestato un 52enne

Ha aggredito la madre e la compagna: arrestato un 52enne

Redazione

Ha aggredito la madre e la compagna: arrestato un 52enne

sabato 25 Luglio 2026 - 13:00

Le donne si sono recate in guardia medica e da lì è partita la segnalazione. Le vessazioni fisiche e morali duravano dal 2022

Un uomo di 52 anni è stato arrestato in flagranza per “maltrattamenti in famiglia”. È accaduto a Moio Alcantara, dove i carabinieri della stazione di Malvagna sono intervenuti insieme ai colleghi di Graniti e Francavilla di Sicilia, dopo la segnalazione arrivata dalla guardia medica locale. Lì, infatti, si sono recate due donne, medicate per lesioni. Le due erano la convivente e la madre dell’uomo.

Le vittime sono state giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 30 giorni, ma i carabinieri hanno eseguito alcuni accertamenti per chiarire la vicenda, scoprendo che le vessazioni fisiche e morali sulle donne duravano dal 2022. Alla luce di quanto emerso, il 52enne è stato quindi rintracciato dai carabinieri e arrestato, per poi essere successivamente tradotto presso il carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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