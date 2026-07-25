Fiumara d’Arte, agosto con Contamina-azioni

Il programma degli incontri con gli autori della Fondazione Antonio Presti

Dal 1 al 29 agosto 2026, a Villa Margi di Reitano alcuni scrittori del panorama letterario contemporaneo, incontreranno il pubblico sul tema “La restituzione e rigenerazione della Bellezza”.

Contamina-azioni, il programma

Il 1 agosto è la volta di Giosuè Calaciura, il 6 agosto ci sarà Nunzia Lo Presti, il 10 agosto Maria Attanasio mentre il 18 agosto sarà Nino Amadore ad incontrare il pubblico. Ancora: il 22 agosto ci sarà Sergio Sichenze mentre il 29 agosto chiuderà la rassegna Gian Mauro Costa. Il programma della seconda edizione di “Contamina-azioni” nasce dalla complessità e dalla profondità dell’opera avviata dall’artista e mecenate Antonio Presti, che nel corso degli anni ha arricchito i territori di Santo Stefano di Camastra, Reitano, Villa Margi, Motta d’Affermo, Pettineo, Castel di Lucio, Mistretta e Castel di Tusa.

La rassegna sulla politica della bellezza

Sotto l’icona della “politica della bellezza”, anche la rassegna “Contamina-azioni” promuove la rigenerazione dei territori e la riscoperta delle identità attraverso il fertile connubio tra arte e impegno civile. In opposizione a un pensiero globale, omologante e sterile, queste iniziative generano un movimento etico e sociale fondato sulla partecipazione attiva delle nuove generazioni, autentiche custodi della bellezza. Nasce così una rete di intelligenze che resiste all’impoverimento culturale e umano dei territori di appartenenza, riconoscendo nella comunità l’unica autentica espressione e anima di un futuro condiviso.

La visione di Antonio Presti

La visione etica ed estetica di Antonio Presti si manifesta come un pensiero fertile e rigenerante, capace di contrastare il progressivo svuotamento umano e culturale dei territori, rivitalizzando il senso di appartenenza e valorizzando, oltre ad arricchirla, l’identità locale. Questo “pensiero-valore” rappresenta l’asse portante dei progetti partecipati e dei laboratori condivisi, nei quali i giovani protagonisti, grazie alla forza della bellezza e attraverso di essa, trasformano i propri territori e, al tempo stesso, sé stessi.

La cultura è un atto d’amore

“La cultura è un atto d’amore che restituisce dignità ai luoghi e alle persone – dichiara l’artista e mecenate Antonio Presti-. Ogni parola, ogni opera, ogni incontro diventa un seme capace di generare coscienza e appartenenza. “Contamina-azioni” è un invito a vivere la bellezza come responsabilità collettiva, affinché i territori non siano semplicemente abitati, ma custoditi, amati e trasformati dalle nuove generazioni. È nel dialogo tra arte, comunità e sogno che si compie il vero cambiamento: quello che rende ogni essere umano protagonista del proprio destino e ogni luogo un patrimonio di identità e di futuro”. Augusto Righi , referente del coordinamento e della direzione artistica di questa rassegna, aggiunge: ”Il cammino è l’accadere della contaminazione che concede alla conoscenza grazie alle mescolanze, e , se si viene accompagnati da maestri di vita, anche all’etica della bellezza” .