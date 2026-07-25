“Caro Messina, ci vediamo a casa” il messaggio di Giunta dopo l’ufficialità

Il centrocampista apre il suo cuore alla città. Ritrovare la squadra nel periodo più buio, la nascita della figlia qui e la promessa d far capire ai compagni cos'è Messina

MESSINA – Il ritorno di Ciccio Giunta in maglia biancoscudata è una bella storia d’amore calcistica, il centrocampista peloritano ha sempre sognato di indossare la maglia della squadra della città, ci era riuscito e sarebbe restato anni fa, lo scorso anno il ritorno a Milazzo e quest’anno la scelta di legarsi a Messina per i prossimi due anni anche partendo da una categoria come l’Eccellenza se non sarà ripescaggio.

“Caro Messina… ” il messaggio di Giunta

“Caro Messina, sono passati due anni da quando ci siamo salutati ed oggi siamo di nuovo qui a condividere la stessa strada. Ti ho lasciato nell’anno migliore dei tuoi ultimi 10-15 anni calcistici, ti ho lasciato pieno di gioia e in un campionato in cui minimo meriti di stare.. ti ritrovo nell’anno più buio, ti ritrovo ferito, ti ritrovo sconfitto, ti ritrovo dove probabilmente nessuno mai avrebbe pensato potessi arrivare”.

“Forse il nostro destino si doveva incrociare di nuovo, tra poco nascerà mia figlia e sapere che nascerà quando papà ha indossato la maglia della sua città mi inorgoglisce, così come mi riempie d’orgoglio sapere che sono stato contattato dalla società per provare a riportare il Messina dove merita. Messinesi, in tanti mi conoscete già, oggi e da giorni ho ricevuto tanti messaggi di stima e d’affetto e ve ne sono grato, ma non voglio raccontarvi favole, sarà il campo a parlare e a decidere il nostro destino”.

“L’unica promessa che vi faccio è che cercherò di trasmettere a tutti i miei compagni che cosa vuol dire essere messinesi e soprattutto vi prometto che mi impegnerò con tutte le forze sia dentro che fuori dal campo per riportare prima possibile il nostro Messina dove merita! Ci vediamo a casa”.