 Ha salvato due turisti intrappolati su una parete rocciosa a Salina: chiesta la medaglia al valore

Ha salvato due turisti intrappolati su una parete rocciosa a Salina: chiesta la medaglia al valore

Redazione

Ha salvato due turisti intrappolati su una parete rocciosa a Salina: chiesta la medaglia al valore

giovedì 27 Agosto 2026 - 13:50

Fp Cgil Messina avvierà l'istanza per l'onorificenza: "Salvataggio eroico davanti a oltre 150 persone"

MESSINA – La Fp Cgil Messina ha annunciato che presenterà istanza affinché venga avviata con urgenza
l’istruttoria volta al conferimento della Medaglia al Valor Civile a Elio Benenati. Si tratta del Sovrintendente delle Riserve naturali e Aree protette. Benenati, infatti, lo scorso 6 agosto ha salvato la vita a due turisti rimasti intrappolati su una parete rocciosa a Pollara (Malfa), sull’isola di Salina.

Il sindacato ha spiegato: “Davanti a oltre 150 persone che assistevano impotenti a una tragedia annunciata, il lavoratore e coordinatore della Riserva non ha esitato a mettere a manifesto rischio la propria incolumità fisica. Consapevole dell’estrema friabilità della falesia e in totale assenza di ancoraggi sicuri, si è calato nel vuoto assicurandosi a un arbusto instabile, traendo in salvo i due escursionisti uno alla volta, prima di accusare un serio malore per lo sforzo e la drammatica tensione accumulata”.

E ancora: “L’eccezionale coraggio dimostrato dal collega Elio Benenati va ben oltre il pur encomiabile senso del dovere professionale, rappresenta un esempio cristallino di virtù civica, prontezza d’azione e spirito di sacrificio a tutela della vita umana e del territorio. Un intervento che, solo grazie alla sua profonda esperienza e perizia, non si è trasformato in dramma. Per queste ragioni, intendiamo presentare formale istanza al Sindaco Metropolitano e al Sindaco di Malfa, affinché venga avviata con urgenza l’istruttoria volta al conferimento della Medaglia al Valor Civile per il Sovrintendente Benenati. Chiediamo alle istituzioni, a partire dalla Prefettura e dall’amministrazione Metropolitana, di dare il giusto e doveroso riscontro a questo gesto eroico. Donne e uomini delle funzioni locali e della vigilanza territoriale dimostrano ogni giorno il valore del servizio pubblico, spesso in condizioni complesse, e l’azione di Elio merita il massimo encomio solenne dello Stato”.

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