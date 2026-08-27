Allerta rossa per ondate di calore: il Comune invita alla prudenza

Nei prossimi giorni sono previste condizioni di forte disagio termico, con temperature percepite prossime ai 40°C e comunque ben oltre i 35°C.

MESSINA – Un invito ad adottare “comportamenti prudenti e responsabili”. È questo il messaggio lanciato dal Comune di Messina dopo la diffusione del bollettino riguardante le previsioni meteo dei prossimi due giorni. Per venerdì 28 e sabato 29 agosto (ma anche per oggi, giovedì 27 agosto), infatti, il ministero della Salute ha indicato un livello 3 – Emergenza ondata di calore. Si tratta di un’allerta di colore rosso, che rispecchia la previsione di temperature percepite prossime ai 40° o comunque ben al di sopra dei 35°.

L’amministrazione comunale ha ricordato che “particolare attenzione è rivolta alle persone anziane, ai soggetti fragili, ai bambini e ai cittadini affetti da patologie croniche, categorie maggiormente esposte agli effetti delle alte temperature”. E così ha parlato il sindaco Federico Basile: “Durante le ondate di calore è fondamentale che ciascuno adotti comportamenti corretti e responsabili, prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili. L’Amministrazione comunale è impegnata nel monitoraggio continuo della situazione e nel coordinamento con tutti gli organismi competenti, ma la collaborazione dei cittadini resta indispensabile per prevenire situazioni di rischio e tutelare la salute della comunità”.

Tra i consigli ci sono l’evitare le attività all’aperto e limitare la permanenza all’esterno nelle ore calde. Restare in luoghi climatizzati nelle fasce orario di maggiore criticità, consiglio rivolto soprattutto alle persone fragili. Idratarsi e mantenere gli ambienti di casa freschi. Prestare attenzione ad animali domestici e non lasciarli esposti al sole. Mettere in sicurezza materiali e attrezzature esposte al rischio incendi e segnalare situazioni di emergenza al numero unico 112. Per gli incendi, invece, bisognerà contattare il 115 (Vigili del Fuoco) o il 1515 (Carabinieri Forestali). Per informazioni e assistenza sulle ondate di calore è attivo il numero 1500.