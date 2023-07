HelpMe, il crowdfunding per aiutare Messina dopo gli incendi - Tempostretto

Raccolti in poche ore quasi 4 mila euro. Gli organizzatori: "Importo devoluto alle associazioni che sosterranno chi ha subito gravi danni"

MESSINA – Si chiama “#HelpME: aiutiamo Messina che brucia” ed è un crowdfunding organizzato da un gruppo di amici. La raccolta fondi è stata organizzata sul portale “GoFundMe” (Qui il link per partecipare) e in poche ore sono stati raccolti quasi 4mila euro con più di 200 donazioni (a fronte di uno step primario da raggiungere di 30mila).

Gli organizzatori: “Non lasciamo da solo chi ha bisogno di aiuto”

“Ciao, siamo un gruppo di amici che vivono (da vicino e da lontano) la tragica situazione che sta vivendo in questi giorni la nostra amata città di Messina – scrivono sulla pagina del crowdfunding -. Abbiamo aperto questa raccolta fondi per aiutare chi è in difficoltà, chi ha perso tutto, chi ha bisogno di un aiuto per ripartire. Per non lasciare sole quelle persone che hanno bisogno di un sostegno in questo momento. L’importo raccolto sarà devoluto alle associazioni che dedicheranno la loro attività a sostenere chiunque abbia subito gravi danni sul territorio messinese e il tutto sarà rendicontato e documentato tramite questo canale”.

“Cerchiamo di pensare alla ricostruzione e di raccogliere le forze in un momento molto difficile per la città – continuano poi i ragazzi ai microfoni di Tempostretto – . Vedere bruciare tutto questo fa del male, così come vedere il dolore dei nostri concittadini e stiamo cercando, con questa raccolta, di fornire una risposta concreta ai bisogni più immediati di chi è in difficoltà”.

Gli organizzatori concludono: “In un periodo di estrema difficoltà per la città di Messina, dobbiamo unire le forze e concentrarci sulla ricostruzione. Il fuoco ha portato orrore e distruzione, ma non possiamo permettere che il dolore dei cittadini ci paralizzi. Dobbiamo agire e dimostrare la nostra vicinanza alla popolazione offrendo aiuto immediato e concreto.Questa raccolta di fondi rappresenta il nostro primo segnale di solidarietà che ci aspettiamo e auspichiamo possa arrivare anche da chi ha la competenza di assolvere a questo dovere.Siamo grati a coloro che partecipano a questa raccolta e vogliamo assicurarci che i fondi raccolti saranno utilizzati in modo trasparente e diretto per supportare i bisogni urgenti della popolazione”.

L’appello di Giulia Arena

La raccolta è stata rilanciata anche da una messinese illustre come Giulia Arena, già Miss Italia 2013 e attrice conosciuta a livello nazionale. Sul proprio profilo Instagram ha chiesto aiuto: “Dei miei cari amici stanno cercando di fare il possibile per far fronte agli incendi che stanno letteralmente bruciando Messina. Hanno aperto questa raccolta fondi per aiutare chi è in difficoltà, chi ha perso tutto, chi ha bisogno di aiuto per ripartire. Per non lasciare sole quelle persone che hanno bisogno di un sostegno in questo momento. L’importo raccolto sarà devoluto alle associazioni che dedicheranno la loro attività a sostenere chiunque abbia subito gravi danni sul territorio messinese e il tutto sarà rendicontato e documentato. Ogni aiuto diventa fondamentale”