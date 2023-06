"Ho atteso il tram per 45 minuti e non è passato" - Tempostretto

La segnalazione: esperienza negativa di un utente con il tram

Segnalazione WhatsApp al 365.8726275: “Giovedì 1 giugno, alla fermata Camiciotti ho aspettato il tram dalle 16,15 alle 17. Poi sono andato via perché non era ancora arrivato. È civile?”.

Abbiamo controllato gli orari del tram pubblicati sul sito Atm. Abbiamo potuto constatare che alla fermata Camiciotti sono previsti passaggi del tram alle 16,14, alle 16,34 e alle 16,54 in direzione Zir-Museo e alle 16,31 e alle 16,51 in direzione opposta. Quindi un un caso e nell’altro l’utente che ha inviato la segnalazione aveva almeno due possibilità a disposizione prima di lasciare la fermata alle 17,00. Questo, naturalmente, se tutto fosse andato come previsto.