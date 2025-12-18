 Messina. Fabbrica 180 kg di materiale esplodente in casa, 48enne in manette

giovedì 18 Dicembre 2025 - 16:40

Necessario l'intervento degli artificieri

MESSINA – Con l’approssimarsi delle festività di fine anno, sono stati predisposti dal Questore Annino Gargano servizi volti a prevenire illeciti nel settore della detenzione, del porto e del commercio di fuochi ed articoli pirotecnici in violazione delle norme di legge che disciplinano la materia. 

In questo ambito, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un quarantottenne messinese, colto nella flagranza del reato di detenzione di materiale esplodente.

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato il quarantottenne al termine della perquisizione domiciliare a suo carico. L’attento controllo del territorio, infatti, ha consentito agli operatori di individuare l’abitazione dell’arrestato quale luogo verosimilmente interessato alla detenzione nonché alla produzione illegale di congegni e artifizi pirotecnici e di altro materiale esplodente.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire più di 180 chili di materiale esplodente, palese fonte di pericolo per persone e cose dal potenziale micidiale. La natura del materiale rinvenuto ha reso necessario l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato che hanno proceduto alla repertazione e sequestro dell’intero quantitativo.

Con il materiale esplodente, i poliziotti hanno sottoposto a sequestro anche l’occorrente per la fabbricazione di artifizi e quant’altro, a conferma dell’attività di produzione in atto all’interno dell’appartamento e dell’inequivocabile allestimento di un laboratorio clandestino.

Dopo le formalità di rito, il quarantottenne messinese, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa di convalida del G.I.P.

