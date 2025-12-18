Le foto “rubate” di Noemi David, chiesta l’archiviazione: “Forse perché non ero nuda?”

La giovane messinese amareggiata: "Sono dispiaciuta, ma non starò zitta e non mi fermo". Ora ha 20 giorni per rispondere

MESSINA – Per la denuncia presentata alcuni mesi fa da Noemi David dopo la scoperta di alcune sue foto pubblicate su un sito per adulti senza consenso è stata chiesta l’archiviazione. Lo ha annunciato, e non senza amarezza, la stessa conduttrice e content creator messinese.

Il caso risale allo scorso agosto, quando a livello nazionale è esplosa la vicenda legata ad alcuni siti e gruppi social in cui sono state pubblicate migliaia di foto private di donne, famose e non, con o senza vestiti.

Noemi David: “E se lo avesse fatto anche con altre?”

David sui social ha raccontato: “Hanno archiviato la mia denuncia per la diffusione delle mie foto in un sito per adulti, forse perché non ero nuda o forse perché per qualcuno non era abbastanza. Al momento non conosciamo ancora le motivazioni ufficiali. Mi domando però: se quest’uomo ha preso delle mie foto in cui ero vestita normalmente, chissà se lo ha fatto anche con altre donne, magari modificandole?”.

Il messaggio alle donne: “Continuate a denunciare”

E ancora: “Per un attimo ho pensato: ma che ho denunciato a fare? Però per fortuna questo pensiero mi è subito passato. Lo dico con onestà, perché ogni giorno dico alle donne di denunciare. Anche quando vi dicono che è poco o che siete esagerate continuate a denunciare. Oggi sono molto dispiaciuta, ma non rimarrò zitta e non rimarrò ferma”.

Ora Noemi David avrà 20 giorni per prendere gli atti e replicare. Ma il suo messaggio, al netto di tutto, resta chiaro: denunciate.