Hockey su prato, è il momento dell'esordio casalingo dell'Unime - Tempostretto

Seconda giornata di campionato, prima in casa, che vedrà gli "universitari" opposto alla Pgs Don Bosco di Barcellona

MESSINA – È arrivato il momento dell’esordio casalingo nel campionato di Serie B di hockey prato per la Ssd UniMe, che domani, sabato 29 aprile, con inizio alle ore 15:30, sul sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria, ospita il sentito derby con la Pgs Don Bosco di Barcellona. Gara da seguire con interesse anche quella che verrà disputata al Seminara di Valverde, dove la coppia di testa GS Raccomandata Giardini e Pol. Galatea Catania si giocheranno il primato in classifica.

La squadra di coach Giacomo Spignolo vuole mettersi alle spalle la sconfitta subita a Catania nel primo turno, ma anche gli ospiti, guidati in panchina dall’espertissimo Sergio Fraumeni, puntano al riscatto dopo aver perso all’esordio per 2-1 contro la Gs Raccomandata Giardini. Entrambe le squadre, tra l’altro, si conoscono bene, essendosi già affrontate in Coppa Federale, match che ha visto la vittoria della Pgs per 2-0.

Spignolo: “Ritroviamo il nostro campo e i nostri sostenitori”

“Ci avviciniamo a questo esordio casalingo con una grande carica – così coach Giacomo Spignolo – sappiamo che questo percorso sarà lungo e servirà di grande pazienza. Proprio questa deve essere la parola d’ordine, perché abbiamo cambiato tanto e abbiamo una squadra molto giovane. L’esordio non è andato come ci aspettavamo, ma ci siamo resi conto di non essere riusciti ad esprimere il nostro meglio.

Ora finalmente ritroveremo il nostro campo e i nostri sostenitori, affrontando un’altra squadra sicuramente ben attrezzata. Credo che possiamo fare molto bene, ma non bisogna dimenticare che per questo tipo di gare ci vuole molta lucidità e tranquillità. Mi auguro che i ragazzi possano mostrare a loro stessi e a tutti le buone cose che ci stanno facendo vedere giorno dopo giorno in allenamento”.

I convocati dell’Unime

Questi i convocati per il match di domani (arbitrato dall’esperto Antonello Guadagnino di Catania): Francesco Lo Presti, Francesco Donato, Ivan Esposito, Federico Cardella, Suresh Yadew, Gerardo Ragonese, Cristian La Maestra, Salvatore Auditore, Michele Malluzzo, Alberto Rinaldi, Cristian Visalli, Piero Lo Presti, Nino Micari, Manuel Puleo, Francesco Raffa, Luca Provenzale, Davide Arena. Allenatore Giacomo Spignolo.