Hockey su prato, sconfitta amata dell'UniMe contro Valverde - Tempostretto

Rotonda sconfitta per 3-0 nonostante una buona prestazione per i ragazzi di mister Spignolo

La Ssd UniMe torna a casa da Valverde con una rotonda sconfitta per 3-0, nonostante una buona prestazione nel terzo turno del campionato under 18, resta l’amaro in bocca alla formazione universitaria allenata da Mister Spignolo, alla quale è capitata la stessa sorte del match contro Galatea.

La forte squadra ionica, sicuramente più in età per questo torneo, ha avuto un cinismo perfetto in area avversaria, non sbagliando un colpo delle occasioni avute, al contrario dei messinesi che, forse, pagano un attacco leggerissimo sbagliando tanto.

“Peccato sicuramente per il gioco espresso in campo, ma sono segnali confortanti – cosi commenta il tecnico Giacomo Spignolo al termine dell’incontro – con 8/11 di Under 16 in campo è normale che sotto l’aspetto fisico paghiamo dazio, ma non sotto quello del gioco: i ragazzi hanno interpretato molto bene la gara ed applicato al meglio quello che proviamo durante gli allenamenti. Dispiace per non riuscire a concretizzare nella fase conclusiva ma, come già ho detto, questo campionato ci per far crescere soprattutto il gruppo Under 16 in vista del torneo della loro categoria, cosi da poter fare molto bene secondo me”.

Nel prossimo turno ancora una trasferta per i peloritani contro un team di buon livello come la Polisportiva Valverde, rinfrancata dal pareggio ottenuto contro la PGS Don Bosco sul sintetico della Cittadella. Sarà ancora il sintetico del Seminara ad ospitare il match valido per la 4ª giornata tra Polisportiva Valverde-SSD Unime; in contemporanea al Dusmet il big match per la testa della classifica tra Galatea Catania e GS Raccomandata. Turno di riposo per la PGS Don Bosco.

