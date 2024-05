I 5 distacchi idrici. “Non ci sarà acqua in più ma era necessario per evitare continui guasti”

Amam e Comune di Messina spiegano i motivi e i risultati degli interventi negli ultimi mesi

MESSINA – Un report finale dopo i cinque distacchi idrici sulla condotta di Fiumefreddo programmati e realizzati negli ultimi mesi. Amam e Comune di Messina parlano di “un lavoro fondamentale in chiave sicurezza, con la condotta che è stata sezionata e sarà più sicura grazie all’inserimento di vari giunti”.

“Un intervento che non porta acqua in più ma obbligatorio per evitare rischi e guasti”, ha spiegato il direttore generale del Comune, Salvo Puccio.

Basile: “Stiamo colmando un divario di 30 anni”

“Ho l’impressione che non si comprenda fino in fondo la portata di ciò che stiamo facendo – dice il sindaco Federico Basile -. Ritengo che pochi Comuni abbiano affrontato i distacchi che noi abbiamo fatto in cinque mesi con questa cadenza e con questa gestione. Da lì partiranno i risultati strutturali. Negli ultimi 4-5 anni stiamo colmando un divario di 30 anni. Se una macchina non funziona va portata in officina e noi questo stiamo facendo, le cose si possono fare e noi le sappiamo fare. Ma vogliamo far capire che non è che da domani c’è più acqua, questo è il primo passo ed è un primo grande risultato”.

Bonasera: “Ora controlli più efficaci e gestione più facile”

Alcuni dettagli in più da parte della presidente di Amam, Loredana Bonasera: “Il progetto di questi mesi riguardava la vulnerabilità di 57 km di condotta. L’abbiamo sezionata in dieci punti e abbiamo inserito giunti e apparecchiature, oltre ad aver fatto manutenzione di una trentina di scarichi e sfiati ma ne sostituiremo anche altri. In totale una cinquantina di interventi, un’occasione per migliorare la funzionalità e individuare vari punti di vulnerabilità della condotta. Ora avremo misuratori di portata e un controllo più efficace delle perdite, oltre al fatto che eventuali guasti futuri saranno più semplici da gestire grazie alla possibilità di sezionare la condotta”.

Minutoli: “Dal secondo al quinto distacco tutto bene”

L’assessore Massimiliano Minutoli ha diretto le operazioni di aiuto alla popolazione durante i distacchi. “Nonostante si trattasse di distacchi programmati li abbiamo gestiti come fossero un’emergenza. Questo ci ha permesso di garantire un supporto importante alla cittadinanza. È chiaro, attraverso i dati, che c’è stato un crescendo di numeri sotto tutti gli aspetti: nel primo distacco 355 richieste evase e circa 50 non evase. La differenza è stata evidente, perché nel secondo intervento abbiamo avuto 534 richieste, 500 evase e 34 annullate perché l’acqua è arrivata. Nel terzo 193 richieste tutte evase. Nel quarto 121 evase su 121 e nell’ultimo 248 richieste, anche qui tutte evase. Abbiamo avuto 1521 richieste”.

Caminiti: “Alcuni pezzi cambiati risalivano al 1986”

“Abbiamo raggiunto obiettivi importanti – aggiunge l’assessore Francesco Caminiti -, che sembrano scontati ma sono stati complessi sia nella preparazione, sia durante e dopo, con le verifiche. Non era mai stato fatto nulla di simile. Da qui in avanti ne faremo tanti altri. Alcune delle componenti cambiate risalgono al 1986, avevano oltre 30 anni di mancata manutenzione. Ora ci saranno altri progetti, già finanziati, e altri li faremo finanziare. L’obiettivo da raggiungere è sempre quello dell’acqua h24”.

Puccio: “Amam è un’eccellenza”

Il direttore Salvo Puccio ha ricordato l’anno zero, l’ottobre 2015, quando Messina rimase per ventuno giorni senz’acqua, a causa della frana sull’acquedotto. “Gli ultimi interventi sono riusciti perché sono stati programmati bene. Mettere in sicurezza la condotta è prioritario per poter andare avanti. Nell’entroterra siciliano per un solo taglio alla condotta sono rimasti 20 giorni senza acqua e ancora hanno problemi. Ora lo possiamo dire: in alcuni casi avevamo il dubbio di cosa avremmo trovato, con strutture che risalgono agli anni 80. La verità è che Amam è un’eccellenza, potrebbe avere tutte le carte in regola per gestire il servizio integrato. Quando il sindaco parlava di siccità sembrava una scusa, oggi c’è un’emergenza siciliana e nazionale. Andrà sempre peggio in estate? Probabilmente sì, queste sono le priorità da attenzionare con le risorse giuste”.

“Abbiamo lavorato sempre con più di 100 unità e coordinare tutto non era semplice – ha spiegato il direttore generale di Amam, Pierfrancesco Donato -. Tranne i problemi avuti al primo distacco, negli altri quattro è andato tutto bene”.

“Grazie ai messinesi”

Basile ha poi concluso: “Il grazie lo voglio dire alla cittadinanza. Abbiamo fatto un lavoro di squadra coordinando tutte le forze in campo, dal Comune alla partecipate fino alla Prefettura e alle forze dell’ordine. E anche i messinesi hanno compreso che bisognava avere un atteggiamento giusto, tant’è che le segnalazioni sono scese. Hanno dimostrato grande senso di responsabilità, comprendendo che si trattava di un’azione necessaria”.