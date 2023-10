I.C. Tremestieri, a scuola si parla di bullismo e cyberbullismo insieme alla polizia postale - Tempostretto

Fitto il calendario di eventi durante i quali si parlerà di tematiche quotidiane e civiche

MESSINA – La battaglia a bullismo e cyberbullismo prosegue. A Tremestieri l’istituto comprensivo parteciperà all’iniziativa della Polizia postale dal titolo “Cuori connessi”, in cui saranno affrontati temi caldi della vita quotidiana dei giovani, spesso proiettati su internet e sul mondo digitale. Si è partiti già oggi, 26 ottobre, con ospite il dottor Antonio Fabio Runfolo, dirigente della Sezione operativa della Polizia postale

di Messina.

Nell’incontro di oggi si è parlato, con gli studenti di terza media, dei recenti fatti di cronaca di Caivano, e analizzato quali possono essere le problematiche di genere e dell’affettività. Gli alunni della prima e della terza secondaria ne riparleranno, focalizzandosi sul tema dell’inclusione, anche con Angelo Costantino, psicologo, psicoterapeuta e giudice onorario del tribunale dei minori di Messina oltre che già Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Messina, in due incontri, uno a novembre e l’altro ad aprile.

Fitto calendario di eventi

L’I.C. Tremestieri ha inoltre predisposto un fitto calendario di appuntamento per gli studenti delle quinte classi della scuola primaria e per tutti gli alunni della secondaria di primo grado, in cui saranno affrontati, insieme alle famiglie, vari temi di educazione civica. Tra i temi la costituzione, la legalità, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, con vari incontri con rappresentanti delle istituzioni.

Il 6 dicembre per gli alunni delle quinte primaria e l’8 maggio per quelli delle prime secondaria di I grado la Stazione e la sede della Compagnia di Tremestieri saranno meta di visite guidate in cui i ragazzi

faranno conoscenza con i compiti, le modalità di lavoro e con diverse specialità dell’Arma. I carabinieri saranno poi accolti dai ragazzi di seconda (febbraio) e terza secondaria di I grado (marzo) in incontri sulle tematiche della legalità e del rispetto reciproco. Alle terze secondaria sarà invece rivolto un incontro con gli uomini della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza di Messina guidati dal maresciallo Emilio Platania (anch’essi tornano all’I.C. Tremestieri dopo la fruttuosa esperienza dello scorso anno scolastico) sulla prevenzione del doping sportivo e dell’uso delle droghe.

Nell’ottica di una maggiore collaborazione con le famiglie per la promozione di comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, l’I.C. Tremestieri, continuando sulla scia già intrapresa lo scorso anno, ha inoltre programmato nella prossima primavera due incontri aperti ai genitori ed al personale scolastico con il dottor Runfolo della Polizia postale e il dott. Costantino del Tribunale dei minori che dialogheranno sull’importanza della prevenzione dei comportamenti negativi più frequenti tra gli adolescenti. Le iniziative sono state programmate, di concerto con la dirigente scolastica dott.ssa Giuseppina Broccio, dai docenti Maria Catalano (referente del progetto “Educazione alla legalità”) e Sebastiano Busà (referente d’Istituto per l’insegnamento dell’Educazione civica).