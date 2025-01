I Cc lo sorprendono in una nuvola di fumo, condannato giovane messinese

Aveva 200 grammi di hashish a casa, nascosti in una scarpa. Per il giudice è spaccio di lieve entità.

Messina – E’ stato condannato a sei mesi il 21enne Giovanni Irrera, arrestato a novembre scorso dai Carabinieri dopo la scoperta in casa di 200 grammi di hashish.

La sentenza

La decisione è del giudice monocratico Gullino che lo ha processato col rito abbreviato. L’Accusa aveva chiesto una condanna più pesante, per detenzione e spaccio di droga, ma l’avvocata Cinzia Panebianco che lo difende ha sottolineato la lieve entità del fatto e il giudice ha accolto la sua tesi, riqualificando il reato in quello meno grave. Il giovane ora non ha più neppure l’obbligo di presentazione, revocato dal Tribunale.

L’hashish in casa

L’arresto era scattato domenica 10 novembre scorso. I militari della stazione Bordonaro avevano effettuato un controllo in casa del giovane, che ha qualche precedente alle spalle. Quando sono entrati, gli uomini dell’Arma sono stati investiti da un forte odore di fumo. E’ così che è scattata la perquisizione che ha permesso ai militari di trovare 200 grammi di hashish, divisi in 3 confezioni nascosti in una scarpa vicina la scrivania.

I