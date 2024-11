Accoglie i carabinieri in una nuvola di fumo, pusher arrestato a Messina

Tre panetti di hashish in una scarpa, è quel che i militari hanno trovato a casa di un 21enne di Bordonaro

Messina – Un fortissimo odore di cannabis ha investito i carabinieri della stazione di Bordonaro, domenica intorno all’ora di pranzo, quando sono entrati in casa di un 21enne con qualche guaio con la giustizia alle spalle.

Il pusher con l’hashish in casa

E’ così che è scattata la perquisizione che ha permesso ai militari di trovare 200 grammi di hashish. Per il ragazzo è scattato l’arresto in fragranza di reato. In attesa del processo la giudice Gullino ha dato al giovane pusher l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il suo difensore, l’avvocata Cinzia Panebianco, ha chiesto ed ottenuto il processo abbreviato, fissato a gennaio prossimo.

La droga nella scarpa

I militari avevano bussato a casa del 21enne per notificargli una carta giudiziaria. L’odore di fumo era fortissimo e gli uomini dell’Arma hanno perquisito tutta casa, trovando in camera da letto 3 panetti di hashish, confezionati con una foglia di marijuana stampata sull’involucro. I 2 etti complessivi di sostanza stupefacente erano nascosti in una scarpa vicina alla scrivania.