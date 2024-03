I Cccp tornano in tour: a Catania l’unica data per Sicilia e Calabria

Il 4 luglio alla Villa Bellini. Special guest i Marlene Kuntz che festeggiano i 30 anni di "Catartica"

Sarà Catania l’unica data per Sicilia e Calabria dell’attesissimo tour dei Cccp – Fedeli alla linea (nella foto di copertina di Guido Harari). Un vero e proprio evento, quello fissato per il 4 luglio di quest’anno, che sarà impreziosito dalla presenza dei Marlene Kuntz in veste di special guest. Dopo l’essersi ritrovati e la mostra “Felicitazioni! Cccp – Fedeli alla linea 1984-2024”, allestita a Reggio Emilia, i Cccp quest’anno sono tornati a suonare sullo stesso palco per le tre date sold out all’Astra Kulturhaus di Berlino, che hanno anticipato l’uscita dell’album live inedito “Altro che nuovo nuovo”.

A 40 anni dal primo Ep, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, accompagnati dalla band composta da Luca Alfonso Rossi, Ezio Bonicelli, Simone Filippi, Simone Beneventi e Gabriele Genta, affronteranno adesso il tour estivo “In fedeltà le linea c’è”.

In Sicilia arriveranno il prossimo 4 luglio, alla Villa Bellini di Catania, per il “Catania Summer Fest”, uno degli eventi più attesi nell’estate 2024 organizzato da Marcello Cannizzo. Evento nell’evento sarà la presenza dei Marlene Kuntz che celebrano i 30 anni del loro album capolavoro “Catartica”. I biglietti saranno in prevendita da domani. Il tour, ideato e curato da Luca Zannotti per Musiche Metropolitane, prenderà il via il 21 maggio 2024 da Bologna in Piazza Maggiore

21 maggio in Piazza Maggiore a BOLOGNA

23 maggio a MILANO, per un’anteprima del MI AMI Festival

13 giugno all’Ippodromo delle Capannelle ROMA, nell’ambito di Rock in Roma

27 giugno a COLLEGNO (TO), nell’ambito di Flowers Festival

28 giugno al Barton Park di PERUGIA, nell’ambito di Moon in June

4 luglio a Villa Bellini di CATANIA, nell’ambito di Summer Fest

12 luglio a Villa Ca’ Cornaro di ROMANO D’EZZELINO (VI), nell’ambito di Ama Festival

21 luglio a SERVIGLIANO (FM), nell’ambito di NoSound Fest

26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino di FIRENZE, nell’ambito di Musart Festival

3 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di ALGHERO, nell’ambito del Festival Abbabula

9 agosto a MELPIGNANO (LE), nell’ambito di SEI Festival