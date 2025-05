I crimini contro l’umanità a Gaza tra complicità e impotenza

Oggi l'iniziativa “50.000 sudari, uno per ogni vita spezzata” con #ultimogiornodigaza. Tra 60 mila morti e 2 milioni di sfollati

di Marco Olivieri

Oggi l’iniziativa “50.000 sudari, uno per ogni vita spezzata” con #ultimogiornodigaza. E un plauso a ch chi ha aderito. Ecco la situazione in base ai dati forniti da Emergency: “Secondo un report di Ocha (Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, n.d.r.), aggiornato a inizio aprile 2025, da ottobre 2023 sono quasi 60 mila i morti, oltre 115 mila i feriti; più di 2 milioni gli sfollati. Il nostro staff nella Striscia continua a rispondere agli innumerevoli bisogni sanitari della popolazione, tramite la nostra clinica di salute primaria ad al-Qarara e le attività di supporto all’ambulatorio di al-Mawasi. Nelle nostre strutture assistiamo ogni giorno centinaia di pazienti, e constatiamo l’aggravarsi della situazione sanitaria giorno dopo giorno”.

Sottolineava sempre Emergency due giorni fa: “Senza cibo, acqua, cure, qui ogni giorno che passa senza far entrare gli aiuti necessari si trasforma in una condanna a morte per milioni di persone. A Gaza ogni limite è stato già superato. Serve un cessate il fuoco immediato. Serve che tutti gli aiuti ancora bloccati siano resi accessibili alla popolazione in modo incondizionato il prima possibile”.

Per Gaza e per i diritti universali degli esseri umani

In questo quadro, l’impotenza e la complicità dell’Occidente gridano vendetta di fronte a ogni principio umanitario. Essere contro le scelte criminali del governo Netanyahu e contro la storica discriminazione dei palestinesi non significa essere a favore dei tagliagole di Hamas. Significa essere sempre a favore dei diritti fondamentali, inalienabili e universali universali degli esseri umani.

A Gaza e ovunque. Mentre Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono lo Stato di Palestina, tanti altri governi continuano a voltarsi dall’altra parte. E il sonno della ragione e del diritto genera mostri.

Nella foto l’iniziativa “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”. Un telo bianco sulle facciata di Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria.

