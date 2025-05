ultimogiornodigaza, il Pd di Messina aderisce alla campagna

Il 24 maggio “50.000 sudari, uno per ogni vita spezzata”. Iniziativa per denunciare "i crimini contro la popolazione palestinese". Appello a Basile

MESSINA – Il Pd di Messina aderisce a #ultimogiornodigaza: “50.000 sudari, uno per ogni vita spezzata”. La federazione provinciale del Partito democratico parteciperà alla mobilitazione nazionale in programma il 24 maggio, per “denunciare i crimini contro la popolazione civile palestinese”.

“Nei quasi 600 giorni di assedio a Gaza, i sudari sono diventati il simbolo straziante delle vittime civili — uomini, donne, bambini — della violenza del governo Netanyahu”, dichiara Armando Hyerace, segretario provinciale messinese del Pd. “Stenderemo 50.000 teli bianchi, uno per ogni vita spezzata, perché quel dolore sia visibile ovunque: nelle piazze, sui balconi, nelle strade”, prosegue Laura Giuffrida, membro della segreteria provinciale democratica.

“Non è solo un gesto simbolico — prosegue Hyerace — ma un grido collettivo che vuole rompere il silenzio complice di troppi governi, a partire dal nostro. La condanna deve essere unanime: non si può restare spettatori davanti all’evidenza. E chiediamo a tutte le istituzioni cittadine, a partire dal sindaco Basile, di aderire a questa iniziativa”.

La campagna punta anche a una forte azione sui social: “Vogliamo inondare la rete con immagini e l’hashtag #UltimoGiornoaGaza. Non c’è ideologia, solo la necessità di restare umani. Che i morti di Gaza diventino uno scandalo per l’umanità intera”.

Articoli correlati