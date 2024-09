“I disagi al Pronto soccorso colpiscono anche i bambini”

Intollerabile. I disagi che gli utenti subiscono nelle strutture di Pronto soccorso sono ben noti. Ma quando coinvolgono i bambini risultano proprio inaccettabili

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono una mamma. Giovedì scorso 29 agosto, alle 15, ho portato mia figlia al Pronto soccorso pediatrico del Policlinico. Dalle 15 alle 18 niente, tutto taceva, nonostante la bambina vomitasse senza sosta. Verso le 21 dopo tante discussioni con la dottoressa, che è stata con me ineducata, riesco a farle fare il prelievo. Ma la cosa intollerabile è che, dalle 19 alle 22, mia figlia ha dormito sulle sedie di ferro che ci sono in sala attesa sotto l’aria condizionata, nonostante abbia chiesto cinque volte un lettino, Visto che c’erano ed erano liberi, ne ho visti almeno 10, non ne capisco il motivo. Per un lenzuolo ho dovuto aspettare due ore e la risposta è stata: “Non so se ne abbiamo”. Ma come si può?”.

Continuano le segnalazioni di brutte avventure capitate agli utenti nelle strutture di Pronto soccorso messinesi, dal Piemonte, all’ospedale di Milazzo per finire oggi al Policlinico. Evidentemente le problematiche sono comuni e andrebbero affrontate e risolte, pur avendo ben presenti le note carenze di organico e le critiche situazioni organizzative della nostra sanità.