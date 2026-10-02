I Hub di Messina, intesa col Noi Techpark di Bolzano

Basile e Castelli incontrano i vertici della Provincia dell'Alto Adige, del parco tecnologico e dell'università per avviare una cooperazione strategica

Messina guarda a nord per accelerare sui temi dell’innovazione e della ricerca. È questo il senso della missione istituzionale che ha visto il sindaco Federico Basile, e la vicesindaca Laura Castelli protagonisti di una serie di incontri a Bolzano con i vertici della Provincia autonoma, del Noi Techpark e della Libera Università di Bolzano (unibz). L’obiettivo principale è gettare le basi per una cooperazione strutturata tra il parco tecnologico altoatesino, attivo dal 2017, e il nascente I-Hub di Messina.

Dai colloqui istituzionali al confronto con il presidente Kompatscher

La giornata si è aperta con il primo appuntamento istituzionale insieme alla vicesindaca Laura Castelli. La delegazione messinese ha incontrato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e poi, in Municipio, il sindaco Claudio Corrarati e la giunta comunale. Al centro del confronto vi è stata la condivisione di buone pratiche amministrative e territoriali, accompagnata dalle parole del sindaco Federico Basile: «L’auspicio condiviso dalle parti è che questo primo momento di conoscenza possa rappresentare l’inizio di un percorso utile ad approfondire future sinergie progettuali tra i due ecosistemi territoriali».

La visita al Noi Techpark e l’incontro con i vertici dell’università

Gli appuntamenti sono proseguiti con una serie di tavoli tecnici al Noi Techpark, il distretto dell’innovazione altoatesino, dove la delegazione ha incontrato l’assessore provinciale all’innovazione Philipp Achammer e il direttore Ulrich Stofner. Durante la visita è stato esaminato il modello di un polo che oggi riunisce oltre 2.500 persone tra ricercatori, studenti e professionisti, ospitando più di 120 aziende e start-up, 70 laboratori di ricerca avanzata e quattro facoltà universitarie.

Poi il viaggio istituzionale ha fatto tappa alla Facoltà di Ingegneria per un confronto con i vertici della Libera Università di Bolzano: il rettore Alex Weissensteiner, il presidente Federico Giudiceandrea e il direttore generale Günther Mathá. A suggellare l’intesa, Basile ha evidenziato che «durante tutti gli incontri è emersa un’ampia sintonia sulla volontà di avviare un percorso di cooperazione strutturato, incentrato sullo scambio di buone pratiche tra il NOI Techpark e il nascente I-Hub di Messina».

Il percorso avviato punta ora a tradursi in operatività concreta. Nelle prossime settimane sono previsti nuovi momenti di confronto tecnico per coinvolgere direttamente le squadre di lavoro del polo tecnologico e dell’ateneo bolzanino nello sviluppo strategico della realtà messinese.