 Taormina. Incendio nella lavanderia di un hotel, intervengono i Vdf VIDEO

Taormina. Incendio nella lavanderia di un hotel, intervengono i Vdf VIDEO

Redazione

Taormina. Incendio nella lavanderia di un hotel, intervengono i Vdf VIDEO

mercoledì 29 Luglio 2026 - 19:18

Nessuna conseguenza per ospiti e personale

TAORMINA – Questo pomeriggio, intorno alle 15:00, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un principio d’incendio, all’interno della lavanderia di una struttura alberghiera a Taormina.

Le fiamme e il denso fumo scaturiti dai locali tecnici hanno richiesto l’immediato intervento della squadra quarta del Distaccamento di Letojanni, con modulo antincendio e un’autopompa serbatoio (APS). La squadra ha operato con rapidità e professionalità, riuscendo a domare il rogo, e ha provveduto alla salvaguardia di occupanti e personale. Dopo aver bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede

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