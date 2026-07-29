L’amichevole senza stadio diventa un caso, il Messina: “Costretti ad annullare”. La replica: “Mai avvertiti”

Botta e risposta tra la società del presidente Davis e gli assessori Finocchiaro e Vadalà dopo l'annullamento della gara con il Victoria Hotspurs

MESSINA – Botta e risposta tra l’Acr Messina e l’Amministrazione comunale in merito alla mancata disponibilità di un impianto sportivo per ospitare l’amichevole in programma il 20 agosto contro il Victoria Hotspurs F.C., formazione della Serie B maltese. In una nota a firma del presidente Justin Davis, l’Acr Messina 1900 rende noto che la gara non verrà disputata.

“La causa – spiega la società – è l’indisponibilità, nella città di Messina, di un impianto sportivo idoneo ad ospitare un incontro amichevole di carattere internazionale: lo stadio “Franco Scoglio”, all’indomani degli eventi concertistici, non dispone di un manto erboso praticabile, mentre lo stadio “Giovanni Celeste” (nella foto di copertina) è privo di agibilità e delle condizioni minime necessarie”.

Una società che investe, programma e lavora per riportare in alto lo sport e i colori giallorossi non può vedersi costretta a cancellare un evento di prestigio, occasione di visibilità internazionale per la città, per l’assenza di strutture consone. È una situazione che mortifica il club, i tifosi e l’immagine stessa di Messina.

L’Acr Messina “si scusa con il Victoria Hotspurs F.C., con i suoi dirigenti e tesserati, per un annullamento indipendente dalla propria volontà” e esprime “un sentito rammarico a Med.tv emittente che avrebbe trasmesso l’evento a Malta e in Italia, garantendo alla città una vetrina internazionale che oggi viene negata”.

Infine, la stilettata: “L’A.C.R. Messina 1900 – si legge in chiusura di comunicato – auspica che le istituzioni competenti prendano finalmente atto dell’importanza e dell’urgenza di restituire alla città impianti degni della sua storia sportiva”.

La replica degli assessori Finocchiaro e Vadalà

Non è tardata ad arrivare la replica degli assessori Massimo Finocchiaro e Stello Vadalà: “Siamo rammaricati e sorpresi dalla lettura del comunicato stampa della società ACR Messina riguardo l’annullamento dell’incontro amichevole contro il Vittoria Hotspurs FC, circostanza della quale siamo venuti a conoscenza, insieme ai tifosi del Messina e al resto della città, attraverso la stessa nota della società, che attribuisce la decisione a una presunta indisponibilità degli impianti sportivi cittadini”.

“È giusto che i messinesi, appassionati e non – continua i due esponenti della Giunta Basile – sappiano che nessuna richiesta ufficiale di utilizzo dello stadio “Franco Scoglio” o dello stadio “Celeste” è mai pervenuta a questa Amministrazione, né in termini formali né informali”.

“L’affermazione secondo cui il 20 agosto, cioè tra 22 giorni, entrambe le strutture non sarebbero in grado di ospitare una partita amichevole rappresenta una valutazione esclusivamente della società. Il manto erboso del “Franco Scoglio” è attualmente in fase di riadattamento, mentre il “Celeste” è in attesa del collaudo e della successiva omologazione”, aggiungono.

“Nessuno può affermare, allo stato attuale – ribadiscono Finocchiaro e Vadalà – che il 20 agosto gli impianti saranno indisponibili. In ogni caso, qualora l’Amministrazione fosse stata informata dell’amichevole con ragionevole anticipo si sarebbe potuto valutare insieme come organizzare l’evento, individuando anche eventuali soluzioni alternative. Piuttosto che affidarsi ai social e ai comunicati stampa per rilasciare dichiarazioni tanto perentorie quanto infondate, sarebbe stato doveroso avviare un confronto con l’Amministrazione. Considerato, inoltre, che la conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo e dell’allenatore si è svolta proprio in questi giorni, con grande armonia e in sinergia con le istituzioni, come per altro dichiarato dallo stesso presidente”.

“Non è mai mancata, e mai mancherà, la disponibilità di questa Amministrazione al dialogo e al supporto delle società sportive cittadine, a maggior ragione quando sono impegnate nell’organizzazione di eventi di caratura internazionale e di richiamo per il nostro territorio. Se questo è il livello di collaborazione con cui si intende iniziare, non è certamente il migliore dei presupposti. Siamo noi, invece, a porgere le nostre scuse al Vittoria Hotspurs FC, squadra maltese – concludono gli assessori Finocchiaro e Vadalà – poiché abbiamo appreso dell’annullamento dell’incontro e della presunta indisponibilità degli impianti esclusivamente attraverso il comunicato della società ACR Messina, e non certo per una decisione assunta da questa Amministrazione”.