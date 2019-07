I "No Ponte" ricominciano la battaglia dal corteo del 26 luglio - Tempostretto

Messina- La Rete no Ponte rilancia la mobilitazione "dobbiamo farlo adesso perchè sta ripartendo la macchina del sì"

Il corteo No Ponte di venerdì 26 luglio vuol essere, nell’intenzione degli organizzatori, l’inizio di un nuovo percorso del movimento, più difficile di quello affrontato nel ciclo precedente di mobilitazione, iniziato con il primo campeggio di lotta del 2002 e terminato con il corteo del 2013, a iter di costruzione ormai cancellato dal Governo Monti. Sei anni dopo quella cancellazione infatti il territorio è ancora più povero di prima, mancano infrastrutture, le strade sono peggiori di quelle di prima, le rete ferroviaria è ancora quella di prima, le scuole sono ancora più insicure e nessuna seria politica di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e sismico è stata avviata. In questo quadro ha ripreso forza la chimera del Ponte.

Il 26 alle 18 a Torre Faro

Per questo è fondamentale ricominciare una nuova fase, secondo Gino Sturniolo, Antonio Currò, Daniele David, Francesco Mucciardi, Alessandro Russo, Tania Poguisch, Domiziana Giorgianni ed Angela Rizzo, che con la Rete regionale No Ponte hanno organizzato il corteo di venerdì con partenza alle 18 a Torre Faro.

La partita si gioca adesso

“Le nuove narrazioni basate sul Ponte come opera volano di una nuova crescita sono del tutto destituite di fondamento– spiegano– Il racconto del Ponte come infrastruttura capace di intercettare i flussi di merci provenienti dal canale di Suez è palesemente infondato perché basato su considerazioni superficiali. La partita si gioca proprio adesso, nel non fare ripartire il progetto, nel battersi per quella che è sempre stata la nostra piattaforma e che al primo posto deve avere lo scioglimento della Società Stretto di Messina Spa, in liquidazione già da parecchi anni e che sembra essere stata lasciata lì in attesa della ripresa del progetto. Si tratta di una battaglia per la democrazia dei territori, perché le persone possano tornare a decidere del proprio futuro”.

I promotori spiegano come in gioco più che la realizzazione delle opere c’è l’attivazione dei flussi finanziari che foraggiano i grandi contractor delle infrastrutture, senza che le popolazioni locali ne traggano alcun vantaggio.

Questi i punti della piattaforma del corteo

Le richieste

Chiudere la Stretto di Messina Spa da anni in liquidazione e per la quale la corte dei Conti denuncia ogni anno i costi. Garantire la continuità territoriale con il potenziamento della flotta pubblica nello Stretto e l’implementazione dei treni a lunga percorrenza. Riammodernare la rete ferroviaria e stradale siciliana per rendere più agevoli e sicuri i trasporti di persone e merci sul territorio siciliano. Mettere in sicurezza il territorio per evitare che si ripetano tragedie come quella del 2009 a Giampilieri e Scaletta Zanclea. Difendere le città dal rischio sismico. Mettere in sicurezza gli edifici scolastici. Bonificare le aree industriali dismesse. Potenziare la portualità per favorire l’intermodalità nave-linea ferrata. Democratizzare le città attraverso l’investimento in socialità, cultura, sport nei quartieri popolari. Impedire ulteriori cementificazioni.

L’appuntamento è quindi venerdì 26 alle 18 in via circuito Torre Faro (di fronte ex camping dello Stretto)

L’appello

La Rete No Ponte ricorda che “lo Stretto di Messina, il più bello dei nostri paesaggi e la maggiore delle nostre risorse, è nuovamente a rischio. Una classe politica disperata e disperante, incapace di soddisfare anche i più essenziali dei bisogni e fornire i servizi primari alla popolazione, sta provando a riavviare l’iter del Ponte sullo Stretto, opera per la quale sono stati spesi centinaia di milioni di euro senza che gli abitanti dei luoghi interessati dall’opera ne abbiano ricevuto alcun vantaggio. Il Ponte è la risposta ingannevole che viene data alla richiesta di una moderna mobilità, della messa in sicurezza del territorio, delle abitazioni e delle scuole, della bonifica dei territori devastati dalle produzioni inquinanti, del riammodernamento della rete idrica”.

La proposta

“Pensiamo ad un grande progetto di sostenibilità, ad un territorio che possa ancora essere visitato, non devastato da un turismo mordi e fuggi che mortifica la bellezza dei nostri luoghi e che ci lascia più poveri di prima. Vogliamo un’ agricoltura responsabile e difesa dall’aggressività delle multinazionali ed grande progetto di bonifica dei nostri territori”.

