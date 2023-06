I Pooh annunciano tre date in Sicilia: a settembre doppio appuntamento a Taormina - Tempostretto

Biglietti in vendita dal 15 giugno

TAORMINA – “Pensavate che non saremmo venuti nel nostro amato sud? Lo pensavate davvero? Ed invece i Pooh non possono non cantare al Sud!”. Così l’amatissima band italiana ha annunciato oggi, sui propri canali social, le nuove date del tour “Amici x sempre”. Oltre Napoli (Arena Flegrea, il 21 settembre), i Pooh saranno in scena al Teatro Antico di Taormina per un doppio appuntamento: il 16 e il 17 settembre. Ma non sarà l’unica data in Sicilia. Annunciato anche un concerto al Teatro Valle dei Templi di Agrigento il 19 settembre.

Sul palco ci saranno Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, per un concerto che ripercorrerà oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia della musica pop italiana. I biglietti per i concerti di Taormina e Agrigento saranno disponibili dalle ore 12.30 del 15 giugno su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con scelta dei posti migliori, un risparmio sulle transazioni e la possibilità di utilizzare la carta docente, 18App e di rivendere il proprio biglietto. Le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, on line e punti vendita.