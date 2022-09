I pusher della zona sud nell'operazione Mangialupi, un'altra scarcerazione - Tempostretto

Torna libera Aurora Aliotta, coinvolta nell'operazione Aquarius sui pusher della rete Mazza-Umbertalli

MESSINA – Torna libera anche Aurora Aliotta, coinvolta nell’operazione antidroga della Polizia battezzata Aquarius su un giro di spaccio in zona sud, tra Mangialupi, Gazzi e Provinciale. Il giudice Simona Finocchiaro l’ha scarcerata, accogliendo la richiesta dei suoi difensori, gli avvocati Cinzia Panebianco e Carolina Stroscio.

La scorsa settimana il giudice aveva disposto altre tre scarcerazioni. Per tutti loro si aprono le porte del carcere di Gazzi, quindi, in attesa dell’udienza preliminare che è stata fissata al prossimo 7 ottobre.

Quel giorno davanti al giudice ci saranno tutti gli indagati dell’inchiesta, che ha ricostruito ed aggiornato l’organigramma della rete di pusher e trafficanti che hanno “dominato” la zona sud negli ultimi anni.

In particolare l’indagine della Squadra Mobile della Questura messinese ha documentato gli affari delle famiglie Mazza e Umbertalli, legati tra loro anche parentalmente, e l’enorme giro di spaccio 24 ore su 24 che riuscivano a tenere in piedi in tutta la zona sud cittadina.