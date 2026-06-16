 "I ragazzi trovano un nuovo pericoloso trampolino per i tuffi a mare"

“I ragazzi trovano un nuovo pericoloso trampolino per i tuffi a mare”

Segnalazione WhatsApp

“I ragazzi trovano un nuovo pericoloso trampolino per i tuffi a mare”

martedì 16 Giugno 2026 - 08:22

Messina. Smontato il ponte carraio di fronte alla Marina Sport, adesso il pericolo si è spostato al distributore IP di Paradiso

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “I ragazzi hanno trovato un altro trampolino per tuffarsi. Distributore IP a Paradiso.”

Il lettore fa riferimento al fatto che prima c’era l’abitudine di tuffarsi dal carroponte di fronte alla Marina Sport sempre a Paradiso. Quel mostro di ferraglia è stato rimosso e così adesso qualche ragazzo si avventura pericolosamente a tuffarsi dalla piattaforma a mare del distributore IP di Paradiso.

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