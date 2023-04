I tecnici della Fiorentina in visita alla Junior Sport Lab - Tempostretto

Si tratta della terza visita stagione che ha visto i tecnici viola tenere un briefing e poi dare inizio agli allenamenti

BROLO – Lo stadio Comunale di Brolo ha accolto la terza visita stagionale dell’Acf Fiorentina. Il responsabile delle affiliate del club toscano Luigi Del Sordo, Paolo Prioglio (tecnico affiliate), Leonardo Morgantini (allenatore U12) e Michael Palombo (preparatore motorio U13) hanno tenuto un briefing per poi dare inizio agli allenamenti con i giovani Under 9, U12 e U13. Appena salutati i graditissimi ospiti, la Junior Sport Lab si è subito proiettata all’organizzazione di un evento viola, che avrà come data il 9 maggio.

Jsl avamposto della Fiorentina in Sicilia

“La Fiorentina garantisce con il “progetto affiliate” un costante supporto, innanzitutto di natura tecnica, a ciò che già fa la società di riferimento con i propri tesserati – ha dichiarato Del Sordo -. A Brolo abbiamo trovato un’impalcatura importante con una programmazione di spessore. In più, vorrei sottolineare anche le capacità comunicative di Jsl, che permettono di trasmettere giusti messaggi su lavoro che viene fatto in campo e fuori. Si potrà puntare adesso su una capillare diffusione del brand. Ciò per rendere inconfutabile che Jsl e Brolo rappresentano un “avamposto” gigliata in Sicilia”.

Prioglio: “Sempre piacevole tornare a Brolo”

Traspare entusiasmo dalle parole di Prioglio: “E’ sempre un piacere per me tornare a Brolo e ritrovarmi a stretto contatto con il mondo della Junior Sport Lab. Alcuni ragazzi vi erano già nel primissimo incontro, per cui siamo riusciti ad appurarne i miglioramenti, frutto dell’ottimo lavoro portato avanti dai mister neroverdi. Le qualità dei calciatori si sono affinate e gli Esordienti sono entrati in un contesto tattico. Siamo molto contenti di questa visita, che ci ha permesso, in un’intensa mattinata, di mostrare la nostra metodologia”.