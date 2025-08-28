I The Kolors a Messina: il concerto si recupererà il 21 settembre

Pace fatta tra Stash e l'amministrazione dopo il caso delle prenotazioni a pagamento (e rimborsate). L'appuntamento sarà in Piazza Duomo

MESSINA – Il concerto dei The Kolors si recupererà il prossimo 21 settembre, non più all’Arena Capo Peloro ma a Piazza Duomo. “Un sogno per me” ha affermato in un video Stash, pubblicato poi dal sindaco Federico Basile. Tanto il leader della band quanto il sindaco hanno spiegato che è stato chiarito il caso delle prenotazioni a pagamento, poi rimborsate, e che il cantante aveva criticato sui social.

Basile su Facebook ha scritto: “Lui stesso si è detto dispiaciuto per non aver potuto esibirsi a causa dei problemi di salute e per le conseguenti polemiche. Ci siamo chiariti e abbiamo concordato insieme una nuova data. Il nuovo appuntamento è fissato per il 21 settembre in Piazza Duomo! Una scelta che garantirà una capienza maggiore e, soprattutto, ci permetterà di vivere tutti insieme la musica dei The Kolors”.